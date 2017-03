MVP Jörgensen sloopt zwakke AZ-verdediging

Na de blamage van vorige week tegen Sparta Rotterdam was het de vraag of Feyenoord zich kon oprichten tegen subtopper AZ. Dat lukte overtuigend. Het duel eindigde in een klinkende 5-2 overwinning. Grote man aan de kant van de Rotterdammers was Nicolai Jörgensen.

Feyenoord zakte dit seizoen tot drie keer toe door de ondergrens: uit bij Go Ahead Eagles, voor de beker uit bij Vitesse en vorige week dus in de derby tegen Sparta. Met de reeks van zeven verliespartijen vorig jaar in het achterhoofd zal de concurrentie met extra aandacht naar de reactie van de Rotterdammers hebben gekeken, maar tot drie keer toen was dat antwoord naar behoren. PEC Zwolle (3-0), NEC (4-0) en nu dus AZ (5-1) werden kinderlijk eenvoudig aan de kant geschoven na de debacles.

Grote man vandaag aan de kant van de nummer één was Nicolai Jörgensen. De Deen kende vorige week een uiterst lastige middag tegen good old Michel Breuer, maar met een hattrick en twee assists toonde hij vandaag weer waarom hij op zowel de topscorerslijst als op de lijst met meeste assists zo hoog genoteerd staat. Weliswaar werd het hem niet moeilijk gemaakt door Ron Vlaar en Stijn Wuytens, maar de kansen waren wel weer aan hem besteed. Mede door de doelpunten van Jörgensen heeft Feyenoord momenteel al meer gescoord dan het gehele vorige seizoen.

MVP

Als de MVP beslissend is, is de kans groot dat de Rotterdammers met de drie punten aan de haal gaan, want enkel in de duels tegen FC Utrecht en Heerenveen ging de zege niet naar de koploper als Jörgensen het net vond. De laatste weken was de spits niet in zijn beste vorm, maar tegen AZ kreeg hij de gelegenheid om aan zijn vorm te slijpen. In de elfde minuut scoorde hij zijn eerste van de middag, door een uitstekende pass van Rick Karsdorp binnen te glijden. Er volgden nog twee prachtige assists en twee eenvoudige doelpunten.

Het betekende de eerste hattrick in zijn carrière. De oud-spits van FC Kopenhagen staat momenteel op liefst achttien doelpunten en tien assists en staat nu ver boven andere aanvallers wat betreft het MVP-klassement. Een in vorm zijnde Jörgensen zal nodig zijn voor Feyenoord in de strijd om de titel. Het woord is nu weer aan Ajax.