Video: Samenvatting: Feyenoord-AZ (5-2)

Feyenoord kende vandaag een makkelijke middag tegen AZ. De zwakke verdediging van de Alkmaarders stelden Nicolai Jörgensen in staat om zijn seizoensaantal nog eens flink op te krikken.

Dat deed de Deen dan ook, want hij maakte voor het eerst in zijn loopbaan een hattrick. Bovendien stelde hij Jens Toornstra en Dirk Kuyt in staat te scoren. Hij leidt nu zowel het doelpunten als assists-klassement.