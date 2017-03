Younes ironisch genoeg aan basis Ajax-zege

Ook Ajax heeft zijn wedstrijd van dit weekend met drie punten afgesloten. In de ArenA was het vooral in de eerste helft mat, maar werd er uiteindelijk vrij gemakkelijk met 3-0 gewonnen van FC Twente. Amin Younes stond aan de basis van de overwinning met een doelpunt en een voorzet.

Daar zag het in de eerste helft absoluut niet naar uit. Heel Ajax was niet in goeden doen, maar vleugelspelers Bertrand Traoré en Amin Younes behoorden, samen met Joël Veltman, tot de dissonanten van het basiselftal. Dat was te merken aan het publiek, want dat begon na zo'n halfuur te morren bij elk balcontact van Traoré of Younes. Dat was begrijpelijk, want beide heren hielden op cruciale momenten keer op keer niet het overzicht, waardoor dribbels meerdere keren voortijdig strandden. Spits Kasper Dolberg zal zich als een roepende in de woestijn hebben gevoeld.

Bovendien had vooral de Afrikaan zelf ook zijn vizier niet op scherp staan, want de Chelsea-huurling schoot voor open doel de bal naast. Even daarvoor had ook FC Twente een dot van een kans laten liggen, want Enes Ünal kopte de bal in kansrijke positie ver naast. De tweede helft speelde Ajax een stuk beter. Ironisch genoeg aan de hand van Younes. De Duitse Libanees rondde eerst een voorzet van Davy Klaassen vakkundig af en stelde niet veel later Dolberg in staat te scoren met een knappe steekbal. Dolberg maakte het feestje compleet door in de slotfase ook nog een derde doelpunt binnen te tikken

Younes verdubbelde in een klap zijn seizoenstotaal naar twee. De efficiëntie van de vleugels moet toch zorgen baren bij de Amsterdammers, maar Peter Bosz houdt trouw vast aan Younes. Door de overwinning kruipt Ajax weer dichterbij Feyenoord. De voorsprong van de Rotterdammers blijft vier punten.

Efficiëntie Ajax-vleugels vergeleken met Feyenoord & PSV