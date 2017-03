Feyenoord wordt nooit de favoriete tegenstander van Luckassen

Iedere voetballer heeft zijn favoriete tegenstander. Zo ook waarschijnlijk AZ-verdediger Derrick Luckassen. Een ding is zeker: die favoriete tegenstander is niet Feyenoord.

De pas 21-jarige verdediger stond zondagmiddag voor de vijfde keer tegenover Feyenoord in een competitiewedstrijd. Een succes werd het niet. De Alkmaarders gingen met 5-2 onderuit. Luckassen scoorde, maar was ook op een negatieve manier betrokken in de wedstrijd.





Met nog zo’n tien minuten op de klok haalt de verdediger Feyenoord-spits Nicolai Jörgensen onderuit in het zestienmetergebied door aan zijn shirt te trekken. De daaropvolgende strafschop wordt benut waardoor de Deense spits de voorsprong vergroot naar 4-1. Het is echter niet de eerste keer dat hij de mist in gaat tegen Feyenoord.Nummer vier AZ ontvangt nummer drie Feyenoord in Alkmaar. Bij winst van de Alkmaarders mag de ploeg van trainer John van den Brom hopen op de tweede plaats. De wedstrijd is nog geen twee minuten oud en Feyenoord-verdediger Miquel Nelom geeft de bal voor. Geen enkele Feyenoorder weet de bal te raken. Luckassen wel. Wanneer de verdediger de bal weg wil poeieren, raakt hij de bal compleet verkeerd waarna hij hem in zijn eigen doel schiet. Het bleek de eerste treffer in de ruime verliespartij van AZ.Ook het scorebord tegen Feyenoord werkt niet in het voordeel van Luckassen. De verdediger wist in de vijf competitiewedstrijden tegen Feyenoord niet één keer te winnen. Vier wedstrijden werden verloren, één eindigde in een gelijkspel.