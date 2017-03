Jens Toornstra heeft dit seizoen geen enkele last van 'Kuipvrees'

Sinds zijn komst naar de Rotterdamse club scoorde Toornstra achttien competitietreffers. Slechts twee van de achttien wedstrijden waarin hij trefzeker was, gingen verloren. De thuiswedstrijd tegen Vitesse (2014/15) en de uitwedstrijd tegen Ajax (2015/16).



Dit seizoen won de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst iedere wedstrijd waarin de oud-speler van ADO Den Haag en FC Utrecht wist te scoren. Dat blijkt overigens niet heel bijzonder, omdat de Rotterdammers slechts vijf keer niet wisten te winnen.





Feyenoord is lekker effectief! Nu is Jørgensen aangever door prima terug te leggen op Toornstra: 2-0! #feyaz pic.twitter.com/4LUtRshJQo — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 12 maart 2017

Verschillende spelers die een transfer van een kleinere club naar Feyenoord maken, kampen met ‘Kuipvrees’. De zogenoemde angst om in het indrukwekkende stadion van de Rotterdamse club en voor de fanatieke achterban van de club te spelen. Toornstra heeft daar alles behalve last van.Dit seizoen kan de tweevoudig international van het Nederlands elftal tot dusver alleen nog maar in eigen huis scoren. Geen enkel doelpunt maakte Toornstra buiten de Kuip. Het is te hopen voor Feyenoord dat daar dit seizoen nog verandering in komt. In de jacht naar het eerste kampioenschap sinds 1999 speelt de ploeg nog zeven wedstrijden, waarvan vijf op vreemde bodem.