Faber moet zijn huwelijk met FC Groningen zien te redden

Het huwelijk tussen Ernest Faber en FC Groningen is op z'n zachtst gezegd nog niet bepaald geslaagd. De 3-1 nederlaag bij Roda JC dit weekend was alweer de tiende (!) nederlaag van dit seizoen. Het verlangen naar voorganger Erwin van de Looi neemt met de dag toe in het Hoge Noorden.

Zoals een goed huwelijk betaamt waren de eerste dagen na het 'ja-woord' nog geweldig. De romantische eerste dagen, de verliefde blik, de huwelijksnacht. Bij FC Groningen was dat niet anders. De ideeën van 'Ernst' Faber waren vernieuwend. Die nieuwe impuls leek de juiste voor de spelers van FC Groningen. De voorbereiding was geweldig. Tegen RWE Eemsmond werd het 0-20, ook Djurgårdens IF (0-1), Queens Park Rangers (3-1) en FC Emmen (6-2) werden verslagen.

De eerste wedstrijd van het seizoen kon in eigen huis tegen Feyenoord dus zomaar eens een feestje worden. Maar in plaats van een feestje, werd het een verschrikking. Met 0-5 kregen de mannen van Faber aan de kont. Een week later was het tegen het kleine broertje van Feyenoord Excelsior wederom weinig soeps. Toen het in Enschede in de derde speelronde na 45 minuten 3-0 voor FC Twente stond tegen FC Groningen, was de eerste mini-crisis onder Faber al een feit.

Defensief

Faber greep naar een bekend middel: behoudender spelen. Maar de kritiek op voorganger Van de Looi was nou juist dat het spel saai en voorspelbaar was geworden bij de Trots van het Noorden. Faber koos daarom aanvallender, maar kwam daar al snel op terug. Tegen PSV (0-0) in duel vier was het tegenhouden geblazen. Met meer geluk dan wijsheid hielden ze een punt over aan het bezoek in Eindhoven. Wel tegen een PSV, zo zou later blijken, dat nog veel meer punten zou gaan verspelen. Een gemiste strafschop van Luuk de Jong droeg daar overigens ook aan bij.

Een week later leek de ommekeer ingezet. Een prachtige 1-5 zege bij FC Utrecht was één van de schaarse hoogtepunten dit seizoen. Af en toe geeft FC Groningen een teken van leven én aanvallend voetbal, maar de duels daarna geven ze dan weer niet thuis. Mooi voorbeeld is ook de matige huidige serie van FC Groningen. Ingezet na de knappe 1-4 zege meteen na de winterstop bij Heracles Almelo. In de acht duels daarna werd er niet meer gewonnen.

Saai en voorspelbaar

Het voetbal is zeker nog niet beter dan vorig seizoen. En ook qua aantal punten doet Faber het nog niet goed. Van de Looi pakte in twee van zijn drie seizoenen een ticket voor Europees voetbal. Alleen in zijn laatste jaar lukte dat niet. Faber loopt nog zeker niet op koers om Europa in te gaan. Zelfs de play-offs lijken niet gehaald te worden.

De cijfers onder Van de Looi, die ook nog eens de beker won met FC Groningen, zijn een stuk sterker dan die Faber. Bovendien zagen de fans onder het 'saaie voorspelbare voetbal' van Van de Looi beduidend meer doelpunten per wedstrijd dan onder Van de Loois opvolger.

Faber Van de Looi Wedstrijden 27 129 Winstpercentage 25% 41% Punt per wedstrijd 1,15 1,50 Doelcijfers 38 voor; 37 tegen 196 voor; 184 tegen Gemiddelde doelcijfers 1,40 voor; 1,37 tegen 1,51 voor; 1,42 tegen

Ook lijkt de vraag gerechtigd of Faber zijn spelers wel in de discipline kán houden. FC Groningen pakte dit seizoen beduidend meer rode kaarten (6) dan elk ander team in de Eredivisie. Go Ahead Eagles volgt met vier. In het fair-playklassement, gele en rode kaarten opgeteld, doet alleen ADO Den Haag het nog slechter dan de Noorderlingen.

Natuurlijk, ook in het beste huwelijk komen problemen voor. Maar een huwelijk dat slecht begon en waarbij de voorganger een betere indruk maakte, is niet bepaald een zekerheid dat het stand zal houden.



Play-offs

En nee, de play-offs zijn nog niet helemaal uit beeld. Als de flow terugkomt in het elftal is het verschil met de plekken die rechtgeven op deelname aan het toetje van de competitie nog wel goed te maken. Maar in elk geval is er dan wel een zege nodig komend weekend. In Groningen, tegen Willem II. Onder leiding van Erwin van de Looi.

Uitgerekend hij kan de club, waar hij als trainer naam en faam maakte, een kolossale tik geven. Het verschil op zeven punten brengen en zo FC Groningen een voorlopige K.O. uitdelen in de strijd om de play-offs. Terug in het Noordlease Stadion, waar het publiek momenteel met weemoed aan Van de Looi denkt.

Faber moet op zijn beurt afrekenen met zijn voorganger. Om de serie zonder nederlagen te doorbreken. Om kans te houden op de play-offs. Om de toeschouwers in Groningen niet nog meer te laten mokken. En om zijn huwelijk met FC Groningen te redden.