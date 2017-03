De stoelendans in de Eredivisie duurt tot de laatste speeldag voort

Acht speelrondes stond de formatie van Hans de Koning helemaal onderaan de Eredivisie. Maar ook tot twee keer toe slaagden de Deventenaren erin om die laatste plek weer te slijten. Door de zeges van Roda JC en ADO Den Haag dit weekend zullen ze dat kunstje echter ook voor een derde keer moeten zien te flikken.

Aan de andere kant van de medaille staat Excelsior, inmiddels slechts drie punten boven plek nummer achttien. Zij stonden dit seizoen nog niet één keer op de laatste plek. Hetzelfde geldt voor Sparta Rotterdam, al heeft de Kasteelclub nog altijd een voorsprong van vijf punten ten opzichte van Go Ahead Eagles.





Van de vijf ploegen die op de laatste plaats gestaan hebben, zijn er nog drie over die zich écht zorgen moeten maken over directe degradatie. Toch lijkt de huidige hekkensluiter zich voorlopig nog de meeste zorgen te moeten maken. Samen met Excelsior is Go Ahead Eagles namelijk de enige ploeg die nog twee teams uit de top drie treft. Roda JC is op haar beurt weer de enige die niet één ploeg treft die nog om de titel strijdt. Bovendien spelen ze nog wel tegen twee directe concurrenten (ADO en Sparta).

Toch is het wel goed mogelijk dat de stoelendans op de laatste plek nog even voorzet en we dus snel weer een andere nummer laatst hebben. De komende speelronde spelen vier van de vijf onderste ploegen tegen een club uit de top-tien van de Eredivisie. Go Ahead Eagles treft echter PEC Zwolle. In de IJsselderby komen er altijd extra krachten los bij de Eagles. En bij een zege is de kans groot dat de laatste plaats alweer verlaten wordt. Puntverlies van de concurrentie is namelijk meer dan aannemelijk.

Wie oh wie eindigt er op de laatste plaats? Hoevaak of hoelang je helemaal onderaan staat, dat maakt in feite niets uit. Als je op zondag 14 mei, rond een uurtje of 16:40, niet op de laatste plek eindigt, dan ben je spekkoper. En wie de laatste speelronde op 14 mei van deze vijf teams bekijkt, vier van de vijf spelen tegen elkaar, beseft dat het weleens een heel bijzondere slotdag kan worden onderin de Eredivisie.