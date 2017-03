Wie is dat nieuwe gezicht in de hoofdmacht van Feyenoord?

Emil Hansson maakte zondagmiddag zijn debuut in het eerste van Feyenoord . Het Noorse supertalent kwam zeven minuten voor tijd in de ploeg voor Steven Berghuis . Maar wie is dat internationale talent eigenlijk?

'Het grootste talent van Noorwegen na Martin Ödegaard' is de titel die op de aanvallende middenvelder in eigen land prijkt. Net als de huurling van sc Heerenveen staat Hansson het liefst op het middenveld, meteen achter de spits. Hoewel hij voor het grote publiek zondagmiddag voor het eerst écht in beeld kwam tegen AZ, is hij voor de échte Feyenoord-kenners waarschijnlijk al een stuk bekender.

Vanaf zijn dertiende kwam Hansson namelijk elk jaar trouw naar De Kuip. Na de eerste ontmoeting wilde Feyenoord het supertalent al binnenhalen. Sterker nog: vader en zoon Hansson werd aan aanbieding gedaan en de overgang van SK Brann naar De Kuip was in kannen en kruiken. De FIFA stak er echter een stokje voor en blokkeerde de transfer omdat Hansson te jong was volgens hen. Vervelend. Zeker ook voor vader Hansson: hij had zijn baan in Noorwegen al opgezegd om in Nederland te komen werken.

Om alsnog de beste papieren te houden in de strijd om het talent liet Feyenoord de familie elk jaar overvliegen om zo een goede relatie op te bouwen. En om de ontwikkeling van Hansson goed in de gaten te houden. Nadat hij zes duels in het eerste had gespeeld van SK Brann, vier bekerduels en twee keer een korte invalbeurt in de competitie, was Hansson eindelijk oud genoeg voor zijn overstap naar Nederland. Het eerste driejarige contract werd getekend.

Feyenoord moest daarvoor overigens wel de portemonnee trekken. Hoewel de stadionclub dacht er met een halve ton af te komen, bleek dat niet lang niet genoeg. Uiteindelijk werd er naar verluidt zelfs een kleine drie ton overgemaakt én heeft SK Brann een aantal doorverkoopclausules bedwongen. Ook FC Twente was overigens in de markt voor Hansson: maar hij wilde zelf naar Feyenoord.





Hansson in duel met keeperstalent Justin Bijlow.

Ambities

Dus werd het talent afgelopen zomer gepresenteerd in De Kuip. Ambities stak hij niet onder stoelen of banken. Hoewel hij ook graag wilde presteren in de A1, droomde hij vanaf de eerste minuut al van een debuut in het eerste van Feyenoord. ,,Ooit hoop ik in De Kuip te spelen, maar het liefste zo snel mogelijk", waren zijn woorden. In de voorbereiding speelde hij al mee in het met 0-16 gewonnen oefenduel tegen RKSV Driel en was bovendien betrokken bij een aantal doelpunten.

Een kleine negen maanden, en 36 duels (5 goals, 1 assist) in de belofte, later was het dan eindelijk zo ver. De personele problemen bij de Rotterdammers zorgden er voor dat Hansson, die een week eerder tegen Sparta Rotterdam voor het eerst bij de eerste selectie zat voor een Eredivisieduel, zijn debuut kon maken voor Feyenoord. Zijn stempel kon hij logischerwijs niet meer drukken, dat was gezien de stand overigens ook niet nodig. Maar de eerste balcontacten in De Kuip zijn in elk geval een feit.





Hansson tijdens zijn eerste minuten in De Kuip namens Feyenoord.

Toekomst

Hoe ziet de toekomst van één van de grootste talenten uit Noorwegen eruit? Een verhuurperiode lijkt voor komend seizoen wellicht de beste optie. Met een mogelijk kampioenschap en Champions League in zicht zullen de financiële opties voor Feyenoord groter worden. En de behoefte naar nieuwe spelers groter, waardoor de kansen van de Noor, die overigens ook een Zweeds paspoort bezit, weer kleiner zullen worden.

Voorlopig zal de immer ambitieuze Hansson echter zo veel mogelijk minuten willen maken in het shirt van Feyenoord. Te beginnen komend weekend in Friesland tegen sc Heerenveen. Tegen zijn vriend, landgenoot, Ödegaard. Mocht het Feyenoord-talent opnieuw in de wedstrijdselectie zitten, zal de Noorse pers opnieuw groots uitrukken zoals ze eerder deden voor Ödegaard. De twee grootste talenten van Noorwegen op het veld in het Abe Lenstra Stadion? Wie zal het zeggen.