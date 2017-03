Het ballenmeisje: Erjona Sulejmani

Begin oktober viel haar naam immers weer volop. GQ Italy, een groot glossymagazine plus website in Italië, riep haar uit tot 'meest attractieve fan in Europa', oftewel de meest sexy supporter. Als beloning onderging het Albanese fotomodel een fotoshoot, die volledig in het zwart-wit werd afgedrukt. Zeker het bekijken waard!



Haar uitverkiezing had ze ongetwijfeld te danken aan haar optreden tijdens het EK van afgelopen zomer. Daar droeg ze regelmatig kleding die weinig te verhullen had. Ze werd een mooi object voor fotografen tijdens de wedstrijden van Zwitserland, waar manlief Blerim Dzemaili speelt. Ze droeg daar standaard het shirt van hem met rugnummer 15. Dat niet alleen. Net boven haar borsten had ze het rugnummer ook middels schmink aangebracht op haar lichaam.



Niet alleen Zwitserland treurde dan ook toen Zwitserland in de achtste finale van het EK werd uitgeschakeld door Polen (1-1, 4-5 na strafschoppen). Dzemaili trouwde in 2015 met Sulejmani. Samen zijn ze inmiddels de trotse ouders van een zoon, Luan.



Erjona is geboren in Albanië, maar verhuisde op haar veertiende al naar Italië. Daar groeide ze op, maar haar roots verloor ze nooit uit het oog. In 2012 brak Erjona door op de Italiaanse tv bij Mediaset, terwijl ze in haar thuisland deelnam aan de Miss Albanië en Miss Bikini verkiezingen.



Ze blonk uit op vele catwalks en in diverse boeken. Erjona, die aan de Universiteit de studie Psychologie voltooide, staat volgens kenners ook bekend als een intelligente vrouw, die weet wat ze wil. Ze ontmoette Dzemaili in Napels, toen hij daar voetbalde voor Napoli. In het land van de laars speelde hij ook voor Torino, Parma en Genoa.



Dit seizoen verdedigt de 30-jarige middenvelder, die is geboren in het Macedonische Tetovo, de clubkleuren van Bologna. Dat legde afgelopen zomer 1,3 miljoen euro neer op tafel om hem los te weken bij Galatasaray. De 52-voudig Zwitsers international gaat komende zomer een nieuw avontuur aan. Als zogenaamde 'new designated player' sluit hij aan bij Montreal Impact, een Canadese club die uitkomt in de Amerikaanse Major League Soccer.



Of Sulejmani meegaat, heeft ze nog niet bekend gemaakt. Maar de kans is groot. Op Instagram zal ongetwijfeld binnenkort een berichtje voorbijkomen. Op het sociale fotomedium heeft het 1,58 meter kleine fotomodel nu 156.000 volgers. Meer dan haar man, die net de helft haalt. Zolang ze mooie foto's blijft posten, zal dat aantal enkel nog verder groeien.

