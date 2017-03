Hoe Janssen, Wijnaldum, Dost, Jonker en Mempis een hoofdrol grepen

De kritiek op de Nederlanders in buitenlandse competities neemt de laatste jaren flink toe. Ze zouden in steeds minder grote mate het verschil maken in de Europese topcompetitie. Dit weekend was er echter weer even een grote uitzondering. Heel veel internationals van Nederland grepen namelijk een hoofdrol. Een overzicht.

Vincent Janssen scoorde zijn eerste velddoelpunt namens Tottenham Hotspur in het bekerduel met Millwall:





Ook Georginio Wijnaldum was in Engeland belangrijk voor zijn ploeg. Tegen Burnley bracht hij Liverpool vlak voor rust op gelijke hoogte.



Ook in Frankrijk ging het over een Nederlander. Niet omdat het de eerste goal van Memphis Depay was, maar wel omdat het een fenomenaal doelpunt was:

In Portugal waren de goals van Bas Dost weliswaar minder mooi dan die van Memphis, maar het waren er wel vier (!):

Hij scoorde dan weliswaar niet, toch ging het in Duitsland ook over een Nederlander. Andries Jonker versloeg met VfL Wolfsburg de nummer twee van de Bundesliga, RB Leipzig (1-0). Een hoofdrol voor Jonker:



Alleen in de Primera Division bleef de invoed van de Nederlanders beperkt. Ola John en Jasper Cillessen bleven op de bank bij het duel Deportivo La Coruña tegen FC Barcelona (2-1). Ryan Donk verloor met Real Betis Sevilla van Real Madrid (2-1).