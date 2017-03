Feyenoorder Karsdorp wordt bij AS Roma teamgenoot van Strootman

Kevin Strootman krijgt mogelijk gezelschap van een landgenoot bij AS Roma . Rick Karsdorp staat naar verluidt namelijk in de belangstelling van de Italiaanse grootmacht.

Dat melden de Italiaanse media in elk geval. Volgens de media ziet AS Roma in de rechtsback van Feyenoord een moderne aanvallende back. Eerder al toonde ook FC Barcelona belangstelling in de international van Nederland.

Onduidelijk is nog of Feyenoord komende zomer ook daadwerkelijk wil meewerken aan een transfer. Mochten de Rotterdammers zich kwalificeren voor de Champions League, lijkt het financieel in elk geval niet noodzakelijk om Karsdorp van de hand te doen.