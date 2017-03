Jörgensen? Vergeet Kuyt, Pellè, Guidetti en Makaay niet

Nicolai Jörgensen was met drie doelpunten de gevierde man bij Feyenoord tegen AZ. De Rotterdammers wonnen met 5-2. De spits is lang niet de enige spits van de Rotterdammers die drie treffers wist te maken in één wedstrijd. Een video-overzicht van Feyenoord-scherpschutters.

Naam: Dirk Kuyt



Seizoen: 2015/'16



Wedstrijd: sc Heerenveen - Feyenoord



Uitslag: 2-5



Dirk Kuyt was in vorm in het seizoen 2015/'16 in de wedstrijd tegen sc Heerenveen. De Rotterdammers hadden sowieso geen moeilijke middag. Halverwege stond het al 0-5. Kuyt opende in de zevende minuut de score, in de 32ste minuut en in de 39ste minuut vond hij andermaal het net. Tussendoor hadden Michiel Kramer en Simon Gustafson doel getroffen.

Naam: John Guidetti

Seizoen: 2012/'13



Wedstrijd: Feyenoord - Ajax



Uitslag: 4-2



Feyenoord had John Guidetti hard nodig tegen Ajax. Christian Eriksen had in de achttiende minuut de score geopend. Twaalf minuten later benutte de spits een strafschop: 1-1. Vlak voor rust maakte hij zijn tweede treffer: 2-1. Otman Bakkal leek het duel met de 3-1 te beslissen, maar Dmitriy Bulykin bracht tien minuten voor tijd de spanning terug in de wedstrijd. Dankzij de derde goal van Guidetti werd het 4-2.

Naam: Pierre van Hooijdonk



Seizoen: 2002/'03

Wedstrijd: Feyenoord - PSV



Uitslag: 3-1



Dat Pierre van Hooijdonk een vrije trap binnen kon schieten, was alom bekend. Met strafschoppen nemen had hij ook geen moeite, zo bleek onder meer in de wedstrijd tegen PSV in het seizoen 2002/'03. De spits van Feyenoord benutte maar liefst twee penalties. Ook maakte hij een velddoelpunt: 3-1. Mateja Kezman scoorde tegen.

Naam: Graziano Pellè

Seizoen: 2013/'14



Wedstrijd: Feyenoord - NAC Breda



Uitslag: 3-1

Zijn eerste hattrick. Voor Graziano Pellè was het duel van Feyenoord met NAC Breda in het seizoen 2013/'14 er eentje om nooit te vergeten. De Italiaanse aanvaller vond tevens driemaal op rij het net. Een onvervalste hattrick, dus. Hij had voor zijn kunstje slechts zestien minuten nodig. Zijn eerste goal maakte hij in de 37ste minuut, zijn tweede een minuut later, zijn derde zes minuten na rust.

Naam: Roy Makaay

Seizoen: 2009/'10



Wedstrijd: Feyenoord - sc Heerenveen



Uitslag: 6-2

Vitesse, Tenerife, Deportivo La Coruña, Bayern München en Feyenoord. Roy Makaay had een mooie carrière. Hij sloot hem af bij Feyenoord en hoe. Tegen sc Heerenveen maakte hij drie doelpunten. Dertien minuten voor tijd kreeg de aanvaller een publiekswissel. Daar werd de goalgetter zichtbaar emotioneel van.

Naam: Michiel Kramer

Seizoen: 2015/'16



Wedstrijd: Excelsior - Feyenoord



Uitslag: 2-4

Michiel Kramer maakte in het seizoen 2015/'16 een hattrick voor Feyenoord tegen Excelsior. Zijn eerste goal viel te negen minuten voor rust te noteren. Tien minuten na de hervatting scoorde de aanvaller voor de tweede keer. Zijn derde treffer, de 1-4, deponeerde hij negentien minuten voor tijd in het net.





Tot slot de drie goals van Nicolai Jörgensen tegen AZ. Wordt Feyenoord kampioen?