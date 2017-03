Janssen moet nu doorpakken bij Tottenham Hotspur

Vincent Janssen maakte zondag eindelijk weer eens een doelpunt voor Tottenham Hotspur. De voormalige goalgetter van Almere City en AZ kan in de rest van het seizoen nog een belangrijke rol spelen. Het is wel noodzakelijk dat hij juist nu zijn waarde laat zien. Of is zijn goal tegen Milwall het begin van iets moois?

Velddoelpunt



Janssen en scoren is in het verleden nooit het probleem geweest. Bij Almere City maakte de Nederlandse aanvaller doelpunt na doelpunt. Hij maakte in het seizoen 2014/'15 bijvoorbeeld negentien goals in de Jupiler League. Afgelopen jaargang kwam de goalgetter uit Heesch tot maar liefst 27 doelpunten voor AZ in de Eredivisie. Bij Oranje maakt de 22-jarige spits ook met regelmaat een goal.



Bij the Spurs vindt hij minder vaak het net. Dat heeft ook te maken met het feit dat Janssen amper ingezet wordt als basisspeler. Hij kwam in de Premier League negentien keer in actie en mocht slechts vijf keer starten. Tottenham Hotspur werkte tot nu toe 27 competitieduels af. Janssen scoorde in de Premier League slechts één keer. Hij benutte tegen Leicester City een strafschop. In de League Cup vond hij zowel tegen Liverpool als tegen Gillingham vanaf elf meter het net. In de FA Cup klopte hij tegen Wycombe Wanderes eveneens vanaf elf meter het net. Tegen Milwall liet de aanvaller eindelijk zien ook eens met een velddoelpunt te kunnen scoren.



In de FA Cup had hij 120 minuten nodig om twee keer te scoren, in de League Cup vond hij in 165 minuten even zo vaak het net. Zijn gemiddelde in de Premier League is met één goal in negentien optredens en 619 minuten niet zo best. Daar moet wel bijgezegd worden dat Janssen dus in maar liefst 73,7 procent van zijn duels in moest vallen.



Veranderd systeem



Het speelt voor Janssen natuurlijk ook niet mee dat Tottenham Hotspur het met vaste spits Harry Kane zo goed doet. De club staat tweede in de competitie. Kane is in bloedvorm. Hij kwam 22 keer in actie in de Premier League en maakte al negentien doelpunten. Pochettino kan niet anders dan hem laten staan. Sinds de jaarwisseling hanteert de Argentijn een systeem met één spits en twee spelers daar achter. Vaak zijn dat Dele Alli en Heun Min-Song. Zij hebben respectievelijk dertien keer en zeven keer gescoord in de Premier League, wat de kansen voor Janssen er ook niet groter op maakt. Veel meer concurrentie heeft Janssen niet. Josh Onomah is pas negentien jaar. Georges-Kevin N'Koulou (22) mocht pas 35 minuten opdraven.

Kans krijgen





Janssen heeft vooral meer minuten nodig om te laten zien wat hij kan. Met andere woorden: hij heeft een kans nodig. In ieder geval staan de supporters achter de Nederlander. Ze zongen zondag zijn naam. "Het is fantastisch hoe ze achter me blijven staan. Die steun kan ik enorm waarderen", gaf de spits na het duel met Milwall aan. Trainer Mauricio Pochettino was ook blij. "Ik wil hem feliciteren met zijn doelpunt", zei de manager van de Spurs. "Hij heeft gewacht op zijn kans en die gegrepen."

Met die woorden lijkt Pochettino dus te zeggen dat de tijd van Janssen nu aangebroken lijkt. Dat is misschien ook niet gek, want de oefenmeester liet bij de presentatie van de aanvaller al weten hem niet zomaar naar Londen te hebben gehaald. "Een spits zoals Vincent trekken we juist óók aan voor de strijd op meerdere fronten."



Rest van het seizoen



Vorig seizoen moest Kane bij Tottenham Hotspur alle 38 competitieduels spelen. Hij maakte daarin negentien treffers, maar was wel moe vanwege de roofbouw die op hem werd gepleegd. De club had niet echt een tweede spits achter de hand, die is er met Janssen nu dus wel. In de FA Cup is Tottenham Hotspur zeker van de halve finale, in de rest van de competities is de ploeg uitgeschakeld. Gezien de weinige minuten die Onomah en N'Koulou hebben gemaakt, lijkt Janssen dé aangewezen persoon voor the Spurs om er te staan als het moet. Omdat Tottenham nog meedoet om twee eindprijzen én Pochettino ongetwijfeld niet weer roofbouw wil plegen op Kane, lijkt de kans aanwezig dat Janssen nog de nodige minuten kan maken bij zijn ploeg.

Oranje tegen Bulgarije



Hopelijk voor hem krijgt hij zondag tegen Southampton ook veel minuten. Misschien zelfs een basisplaats. Nog één of meerdere goals maken zou ook voor Oranje wel lekker zijn. Dan komt hij met nog meer vertrouwen binnen voor het WK-kwalificatieduel met Bulgarije van 25 maart. Oranje wil in het spoor van groepshoofd Frankrijk blijven. De nummer één heeft tien punten, de nummer twee zelf staat op zeven. Janssen maakte in de drie kwalificatiewedstrijden voor het eindtoernooi van 2018 die hij meedeed tot nu toe één treffer. Tegen Wit-Rusland tekende hij voor de 4-1. Niet vanaf de stip, maar middels een velddoelpunt. Tegen Bulgarije speelde hij nog niet, maar Oranje kan volgende week een scorende Janssen heel goed gebruiken.