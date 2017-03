Het is beter voor Olympique Lyon als Memphis start

Trainers Louis van Gaal en later José Mourinho wisten het bij Manchester United zeker. Natuurlijk is Memphis Depay een leuke speler, maar er zijn betere voetballers voorhanden. De Portugese oefenmeester deelde zelfs doorleuk mede dat het voor de flankspeler beter zou zijn zijn heil elders te gaan zoeken. Dat deed hij. Olympique Lyon bood eind januari uitkomst en daar mogen de Fransen geen spijt van hebben. Depay kwam tien duels in actie en maakte al vijf doelpunten. Hij loopt dus één op twee.



De Nederlander mocht negen keer meedoen in de Ligue 1. Eenmaal kwam hij in actie in de Franse beker. Aan dat duel, dat met Olympique Marseille, wil Depay waarschijnlijk liever niet herinnerd worden. Zijn ploeg ging na extra tijd met 2-1 onderuit. De international viel in de 61ste minuut in en kreeg nadien een storm van kritiek te verduren. Op Twitter stroomden de reacties over de zogenaamde miskoop binnen. Die kritiek lijkt op basis van zijn doelpuntengemiddelde op dit moment dus niet terecht.



Memphis verdeelde zijn vijf treffers over drie wedstrijden. In zijn eerste vier duels trof hij geen doel. Raak was het wél in zijn vijfde potje. Tegen Nancy (4-0 winst) viel hij al in de veertigste minuut in. Achttien minuten later was het raak. De 23-jarige voetballer scoorde ook tegen Metz (twee keer, 5-0 winst) en tegen Toulouse (twee keer, 4-0 winst). Het is nog wel wat vroeg om conclusies te trekken, maar tot nu toe deed Olympique Lyon het uitstekend als Memphis het net vond.



Memphis in de basis is beter



De aanvaller maakte maar liefst vier van zijn vijf doelpunten toen hij in de basis stond. Tegen Metz mocht hij van zijn trainer negentig minuten blijven staan, tegen Toulouse kreeg hij zes minuten voor het verstrijken van de negentig minuten een publiekswissel. Cijfermatig presteert Olympique Lyon ook beter als Memphis in de basis staat. De nummer vier van de Ligue 1 pakte in de zes duels dat Depay startte tien punten. Dat is een gemiddelde van 1.67. In de vier wedstrijden die hij inviel kwam Lyon tot zes punten. Dat is een gemiddelde van 1.5 punt per wedstrijd. Het bekerduel met Marseille is in dit geval genomen als wedstrijd waarvoor drie punten te verdienen zijn.

Tegenstander Basis/ingevallen Gescoord? Punten Marseille 79 min in x 3 Lille 67 min uit x 0 Marseille 61 min in x 0 Saint-Etienne 65 min uit x 0 Nancy 40 min in 1 3 Guingamp 67 min in x 0 Dijon 90 min x 3 Metz 90 min 2 3 Bordeaux 84 min uit x 1 Toulouse 84 min uit 2 3