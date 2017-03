Deze 'sterren' zou PSV'er Ramselaar treffen bij Lazio

Bart Ramselaar is bezig aan een sterk seizoen bij PSV. Niet alleen maakt hij veel minuten in de Eredivisie, hij kwam in actie in Europees verband en debuteerde in Oranje. De aanvallende middenvelder werd al in verband gebracht met onder meer Borussia Dortmund en maandag met Lazio Roma.

In Italië zou hij - mits de ploeg bereid is een leuk bedrag op tafel te leggen - een vervanger kunnen worden van Keita Balde. Die leek in het begin van het seizoen een belangrijke speler te kunnen worden bij Lazio, maar kwam bedrogen uit. Of eigenlijk: hij gooide begin januari zijn eigen glazen in door openlijk aan te kondigen dat hij het niet meer zag zitten in de clubleiding. "Er zijn allerlei beloften gedaan, maar die worden niet nagekomen", gaf de middenvelder aan. "Ik richt me op een zomers vertrek."

De Senegalees zou op de radar staan van Chelsea. De Engelsen moeten dan wel flink in de buidel tasten. Volgens Transfermarkt is de voetballer, die ook als linksbuiten uit de voeten kan, op dit moment zeventien miljoen euro waard. Een deel van dat geld kan dan weer worden geïnvesteerd in Ramselaar, die zes miljoen waard zou zijn. Volgens Mediaset is Lazio bereid een slordige zeven tot acht miljoen euro neer te tellen voor de PSV'er.

Het is wel de vraag of de voormalige voetballer van FC Utrecht direct veel aan spelen toekomt. Trainer Simone Inzaghi kiest op 'tien' namelijk voor niet de minste speler. Niemand minder dan de captain is dan de concurrent van Ramselaar. Dat is Lucas Biglia, bovendien Argentijns international. Die is met een waarde van twintig miljoen bijna de duurste speler in de selectie van de Italianen. Alleen Felipe Anderson, ook al een middenvelder, vertegenwoordigt met 24 miljoen euro een hoger bedrag. Biglia ligt vast tot en met medio 2018, Anderson zelfs tot en met 2020.

Opvallend is dat Inzaghi vaak met vijf van originele middenvelders in de basis start. Dat zijn naast Anderson (23) en Biglia (31) Sergej Milinkovic-Savic (22), Marco Parolo (32) en Senad Lulic (31). Drie van die spelers zijn ouder dan dertig, terwijl Ramselaar pas twintig is. Als Inzaghi wil gaan kiezen voor een jong talent in de ploeg, zou de PSV'er dus gezien zijn leeftijd een goede optie zijn. Overigens staat Lulic - die al sinds 2011 een vaste waarde in het elftal is - bij Lazio Roma geposteerd als linksbuiten; de plek waarop Ramselaar in Eindhoven de laatste tijd ook speelt. Het is nog niet gezegd dát Ramselaar daadwerkelijk de overstap maakt naar Italië, wat wel zeker is, is dat als hij gaat hij flink aan de bak moet en de concurrentie aan moet gaan met enkele zeer ervaren spelers.