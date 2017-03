Toppers heersen FA Cup: Chelsea voegt zich bij halvefinalisten

Chelsea heeft zich al laatste club geplaatst voor de halve finale van de FA Cup. In eigen huis was het in een matte partij te sterk voor Manchester United. Mannetjesputter en balveroveraar N'Golo Kanté stond eens in het middelpunt van de aandacht, want de Fransman scoorde de beslissende treffer: 1-0.

Dat beide teams het duel uiterst serieus namen bleek uit alles. Op de lichtshow voorafgaand aan de wedstrijd zouden ze in de Verenigde Staten trots zijn geweest en Antonio Conte en José Mourinho zochten elkaar op na een discutabele beslissing alsof ze vervelende pubers waren op het schoolplein van een middelbare school. Nou was de beslissing van scheidsrechter Michael Oliver om United-middenvelder Ander Herrera in de 35ste minuut zijn tweede gele kaart te geven aan de zware kant.

Op Stamford Bridge zal niemand erom gemaald hebben, want ook voor de fans is de FA Cup een hoofdprijs. Vooraf gaf trainer Conte de waarde van het eeuwenoude bekertoernooi goed weer. "De FA Cup is een geweldige competitie en daarom wil ik het beste voor het team tegen United. We hebben niet gespeeld afgelopen week en de volgende wedstrijd is pas komende zaterdag. Ik zie dan ook geen reden om spelers rust te geven, ook omdat United hetzelfde zal doen." De Italiaan gaf dus ook zijn topkeeper Thibaut Courtois een plaats in zijn basiselftal, terwijl reservekeeper Asmir Begovic onder de lat stond in de eerste drie rondes. De lange Belg was nodig ook, want hij redde uitstekend toen Marcus Rashford ineens voor hem opdook. Het was het enige wapenfeit van United, dat zonder sterspits Zlatan Ibrahimovic moest aantreden.

Dertig jaar

Maar waarom is het toernooi van zo'n groot belang? Het heeft ongetwijfeld met de enorme traditie te maken. De FA Cup bestaat namelijk al sinds 1871. Bovendien is de charme van het toernooi dat het bekersprookjes kan opleveren, zoals dit seizoen gebeurde met Lincoln en Sutton Town, twee clubs die niet eens tot het profniveau behoren. Toch is in de halve finale alles weer bij het oude; de beste clubs van het land zitten bij de laatste vier. Door de schuiver van Kanté gaan Chelsea, Manchester City, Arsenal en Tottenham Hotspur uitmaken wie de beker binnen gaat hengelen op Wembley. Kortom, de vier teams met de minste verliespunten in de Premier League.

Dat is absoluut geen uitzondering, want de topclubs maken al jaren de dienst uit in de FA Cup. In de laatste dertig jaar gebeurde het slechts drie keer dat de titel niet ging naar een van de topclubs uit Liverpool, Manchester of Londen. Alleen Everton (1995), Portsmouth (2008) en Wigan Athletic (2013) wisten die traditie te doorbreken. Hoe anders is dat inmiddels in Nederland, waar Ajax met een B-elftal verslagen werd tegen Cambuur Leeuwarden, of waar de uitschakeling van Feyenoord bij Vitesse amper een wanklank opleverde. De FA Cup is dan ook in de verste verte niet te vergelijken met de KNVB-beker. Dat bleek vanavond maar weer in de regio Groot-Londen.