De SuperELF van PEC Zwolle-trainer Ron Jans

1. Keeper: Harry Schellekens (FC Groningen)

"Dat was een van de lastigste keuzes. Bij Harry denk ik direct aan Internazionaleuit in de UEFA Cup, gespeeld in Bari. Bij de rust was het nog 0-0. Harry keerde alles. Helaas kregen we in de tweede helft nog flink op de broek en werd het 5-1. Harry was fysiek sterk. De ballen waren zwaarder dan nu, maar hij trapte die zonder problemen in de zestien van de tegenstander."



2. Rechtsback: Adri van Tiggelen (FC Groningen)

"Een harde, sterke verdediger die ook nog een bal uitstekend naar voren kon trappen. Adri beschikte over een geweldige mentaliteit. Een echte mannetjesputter."



3. Voorstopper: Rinus Israel (PEC Zwolle)

"Hij was al in de nadagen van zijn carrière toen ik met hem samenspeelde bij PEC. Ik maakte nooit meer een verdediger mee die harder was. Bij hem draaide alles om winnen, winnen en winnen. Ging dat niet goedschiks, dan maar kwaadschiks. Hij had ook een geweldige trap en was een goede voetballer. Ik heb veel van hem geleerd."



4. Laatste man: Ronald Koeman (FC Groningen)

"Bij ons speelde Ronald nog op het middenveld, maar zijn kwaliteiten waren toen al zichtbaar. Als inschuivende centrale verdediger maakte hij later bij PSV jaarlijks meer dan tien goals. Hij mag in mijn team ook de vrije trappen nemen."



5. Linksback: Gerard van Moorst (PEC Zwolle)

"Ik heb hier gekozen voor een vriendendienst. Eigenlijk had ik hier Anne Mulder van FC Groningen moeten noemen, maar Gerard en ik kwamen tegelijk bij de selectie en gingen voor elkaar door het vuur. Bij corners was hij zowel aanvallend als verdedigend sterk. Gerard was niet de snelste, maar zijn verdedigende kwaliteiten waren uitstekend."



6. Defensieve middenvelder: John Frandsen (PEC Zwolle)

"Een echte loper op het middenveld. John knapte ontzettend veel werk op. In die tijd was er nog niet veel voetbal op televisie. Anders had iedereen kunnen zien dat hij een goede, diepgaande middenvelder was. Ideaal voor een systeem met de punt naar achteren."



7. Linkshalf: Erwin Koeman (FC Groningen)

"Erwin kan de hele linkerflank bestrijken, dat liet hij later ook zien. In mijn elftal kan hij ideaal met een diepgaande tien voor zich opereren. Erwin maakte niet veel goals, maar was zowel verdedigend als aanvallend compleet."



8. Aanvallende middenvelder: Martin van Geel (Roda JC)

"Een echte nummer tien met een goede trap en een geweldig overzicht. In verdedigen had hij niet altijd evenveel zin. Hij liet zijn mannetje weleens lopen en gokte dan op balverlies. Dan zorgde hij er juist voor dat hij direct aanspeelbaar was. Daarna stuurde hij weer een aanvaller diep."



9. Rechtsbuiten: René Hofman (Roda JC)

"Een echte buitenspeler met veel snelheid en een goede passeeractie. Nauwelijks tegen te houden en onvoorspelbaar voor de linksback. René was een echte Limburger en kreeg later bij Feyenoord te maken met de druk van De Kuip. Maar een geweldige voetballer."



10. Centrumspits: Rob McDonald (FC Groningen/Veendam)

"Meeverdedigen was zijn hobby niet, maar koppen kon hij geweldig. Elke voorzet richting zijn hoofd was raak. Daardoor was hij jaarlijks goed voor bijna twintig doelpunten. Voor elk team een uitkomst."



11. Linksbuiten: Ron Jans

"Ik geef mezelf ook direct de aanvoerdersband, zodat ik sturing kan geven. We spelen met dit team toch vrij aanvallend. Ik zal op doel schieten, de voorzetten geven, de corners indraaiend trappen en me mengen achter de bal bij een vrije trap."



Wisselspelers:

Dido Havenaar (Mazda Motors)

Eugène Hanssen (Roda JC)

Ronald Steenge (FC Groningen)

Edwin Gorter (Roda JC)

Theo Keukens (FC Groningen)

Bud Brocken (FC Groningen)

Hennie Meijer (Roda JC)



Trainer: Fritz Korbach (PEC Zwolle)

"Ik maakte hem vijf jaar mee als trainer. Hij liet me ook debuteren. Fritz was geen kleurloos persoon, al kwamen zijn bijzondere uitspraken pas later. Bij partijtjes op een training floot hij nooit voor een overtreding en in de voorbereiding was het alleen maar lopen, lopen en lopen. Dan trainden we drie keer op een dag plus een oefenwedstrijd. We waren blij als de competitie eenmaal begon. Fritz was een bezielde trainer. Of ik zelf nog wat heb meegenomen van zijn leerstof? Nee. De tijden zijn daarvoor te veel veranderd."