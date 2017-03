Leicester City heeft prestatie uit 1961 nodig voor Europees succes

1961/1962



Het is 45 jaar geleden dat Leicester City voor het eerst deelnam aan een Europese competitie. De ploeg verloor de FA Cup-finale van Tottenham Hotspur, maar omdat de Spurs ook het kampioenschap pakte, mocht Leicester meedoen aan de Cup Winners Cup. Tegenstander in de eerste ronde was het eveneens debuterende Glenavon, Noord-Ierland. Met een 7-1 overwinning over twee wedstrijden bleek dit geen zware opgave. Een ronde later was de uiteindelijke winnaar Atlético Madrid wel te sterk.



1997/1998



Maar liefst drieënhalf decennium moesten de fans van Leicester wachten op een nieuw Europees avontuur. Als winnaar van de League Cup meldde de club zich in de eerste ronde van de UEFA Cup. Een oude bekende bleek nog steeds een maatje te groot; Atlético Madrid won over twee wedstrijden met een score van 4-1.



2000/2001



In 2000 won Leicester City opnieuw de League Cup en dus deden The Foxes wederom een poging in de UEFA Cup. Tegen het Rode Ster Belgrado eindigde de heenwedstrijd in Engeland in 1-1. Vanwege de onrust in Joegoslavië – diezelfde week vonden er verkiezingen plaats – moest de return gespeeld worden in Wenen. Dat duel eindigde in een 3-1 nederlaag en wederom bleek de eerste ronde het eindstation voor Leicester City.



2016/2017



Als verrassende kampioen van Engeland doet Leicester City dit jaar mee aan de Champions League. Waar de resultaten in de Premier League ronduit dramatisch te noemen zijn, presteert de ploeg buiten de landsgrenzen wel. In de poulefase had de ploeg weinig te duchten van FC Kopenhagen, FC Porto en Club Brugge. Dinsdagavond gaat het proberen om voor het eerst sinds 1961 een knock-outronde te overleven.