Help Danny Blind Bulgarije en Italië door

Stefan de Vrij viel maandag geblesseerd uit bij SS Lazio met klachten aan zijn knie. Toch is de centrale verdediger waarschijnlijk gewoon fit voor het WK-kwalificatieduel van Oranje met Bulgarije op 25 maart en het duel met Italië van drie dagen later. Ondanks dat zit bondscoach Danny Blind niet al te ruim in zijn keuzes. Wie is voor jou de ideale stand-in centraal achterin?

Normaal gesproken zouden Jeffrey Bruma en Virgil van Dijk starten bij het Nederlands elftal. Beide voetballers zijn alleen geblesseerd. Eerstgenoemde hield aan de wedstrijd van VfL Wolfsburg tegen FSV Mainz 05 van anderhalve week geleden een knieblessure over. Van Van Dijk werd begin februari bekend dat hij twee tot drie maanden buitenspel zou staan met een enkelblessure. En dat is niet het enige. Ook Terence Kongolo liep in de wedstrijd van Feyenoord tegen Sparta Rotterdam een spierblessure op. Hij keerde dinsdag al wel terug op het veld bij de koploper van de Eredivisie.

Vervangers



In de voorselectie van het Nederlands elftal zitten behalve De Vrij nog drie 'echte' centrale verdedigers. Dat zijn Joël Veltman, Bruno Martins Indi en Wesley Hoedt. Laatsgenoemde speelt als een beest bij SS Lazio, maar moet zijn debuut nog maken. Veltman deed in november nog negentig minuten mee tegen België. Hij kwam tot nu toe veertien keer in actie in het Nederlands elftal, maar dat was de laatste tijd als rechtsback.



De meest ervaren speler is Bruno Martins Indi. Die heeft al 31 interlands achter zijn naam staan. De voetballer van Stoke City is in Oranje meer een centrale verdediger dan Veltman. Daley Blind zou ook als centrale verdediger uit de voeten kunnen, maar hij is meer linksback of verdedigende middenvelder. Martins Indi speelde op 3 september 2015 zijn laatste interland in Oranje. Toen pakte hij tegen IJsland al in de 33ste minuut een rode kaart.



Hoedt dan? Waarom niet, lijkt de vraag. De 1.88 meter lange centrale verdediger imponeert bij SS Lazio. Hij vormt in Italië samen met De Vrij een koppeltje. In de passing is de voormalige voetballer van AZ dit seizoen ijzersterk. In de veertien competitiewedstrijden die hij speelde had hij volgens Squawka een succesvol passingspercentage van 87 procent. Duels wint hij vaker wel dan niet. Van alle duels was 61 procent succesvol. Van de drie lijf-aan-lijf duels won hij er drie. Van zijn kopduels won hij er 42 van de 47 en van zijn tackles was vijftig procent succesvol. In overtredingen meekrijgen is hij alleen minder sterk dan overtredingen begaan. Van de twintig waren er negentien in zijn nadeel.

Alternatieven



Bondscoach Blind verraste afgelopen jaar met onder meer Joshua Brenet en Marvin Zeegelaar in zijn selectie. Hij kan natuurlijk ook op korte termijn een nieuw konijn uit de hoge hoed toveren. Er is wel een probleem, want bijna alle 'logische' alternatieven zijn linksbenig. Dat geldt voor Jan-Arie van der Heijden van Feyenoord, Nick Viergever van Ajax en Nathan Aké van Chelsea. Van der Heijden en Aké staan nog op nul interlands, maar maken bij hun clubs wel indruk als zijnde betrouwbare routinier en talent. Viergever heeft één interland achter zijn naam staan. Hij is dit seizoen wél een vaste waarde in het centrum van Ajax en speelde zowel in de Eredivisie als in Europees verband.



Opties





Naam Interlands Doelpunten Leeftijd Club Positie Voet Lengte Joel Veltman 14 0 25 Ajax RV/CV R 1.82 Bruno Martins Indi 31 2 25 Stoke City CV/LV L 1.85 Jan-Arie van der Heijden 0 0 29 Feyenoord CV L 1.86 Nick Viergever 1 0 27 Ajax CV L 1.83 Nathan Aké 0 0 22 Chelsea CV L 1.80 Daley Blind 42 2 27 Manchester United LV/VM L 1.80 Wesley Hoedt 0 0 23 SS Lazio CV L 1.88

En als dat allemaal niets wordt, kan Blind natuurlijk ook altijd een beroep doen op Tom Beugelsdijk. Maar mocht De Vrij inderdaad 'gewoon' kunnen spelen tegen Bulgarije en Italië, is er dus nog maar één nieuwe speler nodig achterin. Voor wie zou jij kiezen?