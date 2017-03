Bersand Celina is met recht een praatjesmaker

Celina is sinds zijn komst naar Enschede een onbetwiste basisspeler. Hij zat twintig keer in de selectie en mocht in al die duels opdraven. Negentien keer stond hij in de basis, éénmaal startte hij op de bank. De twintigjarige speler is tot dusverre gevrijwaard van blessures. Wel moest hij twee wedstrijden toekijken omdat hij geschorst was. In de KNVB Beker kwam hij tot één optreden.

Trainer René Hake maakt bij FC Twente wisselend gebruik van de international uit Kosovo. Hij schuift als het ware met hem door het elftal. De ene keer is Celina nummer-tien, de andere keer staat hij op de vleugel. Bij een nummer-tien of vleugelspeler gaat het in eerste instantie natuurlijk om het aanvallende gedeelte. Het is wel zo fair om Celina daarop te beoordelen. Hij moet bovenal een assist geven, met een perfecte steekbal iemand wegsturen, de bal aan de spits geven, een actie maken of zelf weten te scoren.



Celina stond negen keer opgesteld als aanvallende middenvelder. Hij maakte op die positie één doelpunt en gaf twee assists. Acht keer was de voetballer linksbuiten. Het resultaat: twee doelpunten en één assist. Als rechtsbuiten scoorde hij in vier duels eenmaal. Natuurlijk, Celina speelt niet bij een club uit de top-drie en hij is niet dé man die alle ballen afmaakt. Toch zijn vier doelpunten en drie assists in 21 duels niet heel veel. Celina kwam tot 1693 minuten. Dat betekent dat de voetballer iets meer dan 423 minuten nodig heeft om te scoren.



De topscorer van de Tukker is Enes Ünal. Hij maakte twaalf doelpunten. Chinedu Ede gaf vijf assists. Dat zijn er dus drie meer dan Celina. Over de passing van de voetballer mag hij niet ontevreden zijn. De huurling van Manchester City gaf 523 passes. Daarvan kwam in totaal 81 procent aan. Dat is bijna net zo'n hoog percentage als Kamohelo Mokotjo kan weerleggen. Die gaf het meeste passes van alle spelers van FC Twente, maar liefst 1310. Daarvan kwam 87 procent aan. Oussama Assaidi verstuurde 'slechts' 64 passes. Daarvan kwam maar liefst 97 procent (!) aan. Hij heeft het hoogste percentage succesvolle passes van het team. Celina doet het met 81 procent succesvolle passes helemaal niet slecht, want de selectie van FC Twente laat gemiddeld precies hetzelfde percentage noteren, blijkt uit cijfers van Squawka.

Key-passes



Een aanvallend ingestelde voetballer kan niet alleen belangrijk zijn met een doelpunt of met een assist. Er bestaat ook een key-pass. Dat is een pass die leidt tot een assist of succesvolle actie. Mateusz Klich is de speler van FC Twente die het meeste kansen creëerde. Dan hebben we het over een assist of key-pass. Van dat eerste had hij er tot nu toe nul, van dat laatste 32. Celina volgt op de tweede plaats, met 29 key-passes en twee assists. Wat betreft het creëren van kansen, mag de voetballer dus niet klagen.



Schoten

Dat Celina niet vaak scoort, kan ook betekenen dat hij amper op doel schiet. Is dat ook zo? Het blijkt dat bijna een kwart van alle schoten die tussen de palen valt binnenvalt. De voetballer schoot zeventien keer op doel. Even zo veel schoten kwamen niet in de buurt van de gewenste bestemming. Dat betekent dat één van de twee schoten die Celina lost op doel was. Vijftig procent, dus. Verdediger Jeroen van der Lely heeft een percentage van honderd procent, maar hij loste slechts één schot. Klich, die één duel meer in actie kwam dan Celina, schoot in totaal negentien keer. Vijftien maal kreeg hij de bal tussen de palen, slechts vier ballen verdwenen naast of over. Het gemiddelde schotpercentage van FC Twente is 48 procent, wat betekent dat Celina daar dus boven zit.



Kijkend naar Feyenoord, de koploper in de Eredivisie, doet Celina het wat betreft passing en schotpercentage ook niet slecht. De Rotterdammers scoren gemiddeld 82 procent en vijftig procent. Ajax zit op 85 procent en 48 procent, PSV 83 procent en 47 procent noteren. Celina kan dus zeker geen slechte cijfers weerleggen. Hij mag alleen wat vaker gaan scoren en meer assists geven om nóg belangrijker te worden voor FC Twente. Dan kan hij met een net iets fijner gevoel terugkeren bij Manchester City. Of natuurlijk, zoals hij hoopt, gaan spelen bij een grote Europese topclub.