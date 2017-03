Bart Nieuwkoop, handig voor zowel Karsdorp als Vilhena

Paspoort:

Naam: Bart Nieuwkoop

Leeftijd: 21 jaar

Geboortedatum: 7 maart 1996

Geboorteplaats: Bergen op Zoom

Contract: Tot 2020

Aantal wedstrijden: 13

Aantal doelpunten: 0

Aantal assists: 2

Positie: rechtsback

Gezien zijn leeftijd van 21 jaar is Nieuwkoop misschien geen talent meer te noemen. Mohamed el Hankouri (19 jaar), Dylan Vente (17), Gustavo Hamer (19) en Emil Hansson) bijvoorbeeld zijn jonger dan de voetballer van Feyenoord. Toch is hij de jongste verdediger van de club uit Rotterdam-Zuid. Rick Karsdop en Sven van Beek bijvoorbeeld zijn 22. Er zijn verschillen. Eerstgenoemde kwam al 97 keer uit voor Feyenoord, laatstgenoemde al 98 keer. De teller van Nieuwkoop blijft vooralsnog steken op vijf optredens.



De in Bergen op Zoom geboren voetballer komt uit de jeugd van RBC Roosendaal. Hij werd gescout toen hij negen jaar was. Daarvoor speelde Nieuwkoop bij Tholense Boys, waar hij op vierjarige leeftijd begonnen was met voetbal. Niet zo gek, want zijn hele familie had een band met die amateurclub. Voetballen kan de jonge telg erg goed. Het is niet zo gek dat hij op latere leeftijd geselecteerd zou worden voor Oranje Onder 17, 18, 19 en 20.



De Zeeuw ging in 2005 naar RBC Roosendaal. Toen die club in 2011 failliet ging, maakte de speler uit Tholen de overstap naar Feyenoord. Opmerkelijk genoeg was Nieuwkoop tot voort kort middenvelder. In de A1 noemde trainer Roy Makaay hem nog een "box-to-box-speler." De begin twintiger begon bij Feyenoord in de B2, haalde de B1 en ging toen naar de A1. Daar werd de allrounder de nieuwe aanvoerder.



Hij debuteerde in het seizoen 2015/'16 in het eerste van Feyenoord. Toen mocht de jongeling meedoen tegen De Graafschap. Het was een hele ervaring voor Nieuwkoop, want hij had tot dan toe nog nooit ook maar deel uit mogen maken van de selectie van de Rotterdammers. In de 68ste minuut mocht hij bij een stand van 1-1 naar de kant. Tonny Vilhena viel in. Die had maar drie minuten nodig om Eljero Elia te vinden: 1-2, wedstrijd beslist.



Nieuwkoop had indruk gemaakt en mocht de twee wedstrijden die volgden blijven staan. Tegen sc Heerenveen deed hij 72 minuten mee. Wederom won Feyenoord. Tegen AZ kwam hij eveneens 72 minuten in actie. Hij gaf de assist op de treffer van Dirk Kuyt. Een week later keerde Rick Karsdorp terug in de wedstrijdselectie. Nieuwkoop verdween uit beeld.



Dat duurde tot en met februari 2016. Toen deed Giovanni van Bronckhorst weer twee keer een beroep op de jongeling. Die speelde mee tegen PEC Zwolle en Roda JC Kerkrade. Vanaf dat moment wisselde de status van de voetballer van tribuneklant, tot bankzitter, tot speler van de Onder 21. Tot 11 december 2016. Toen mocht Nieuwkoop een kwartier voor tijd opdraven als vervanger van Karsdorp. Opvallend: telkens als Karsdorp er niet bij is of gewisseld wordt, is Nieuwkoop aan zet. Dus mocht de vaste rechtsback komende zomer verkocht worden, lijkt Feyenoord al een opvolger in huis te hebben. Of: is hij toch beter als vervanger van bijvoorbeeld Tonny Vilhena?