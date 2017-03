Frenkie de Jong: "Zorgen dat ik de beste middenvelder word"

De topper in de Jupiler League tussen Jong Ajax en FC Volendam eindigde maandagavond onbeslist (1-1). Door het gelijke spel blijven de jonge Amsterdammers op de tweede plaats, waar de Volendammers zakken naar plaats vijf. Frenkie de Jong was een van de uitblinkers aan de kant van Jong Ajax.

Noussair Mazraoui loopt door de gang van het hoofdgebouw op Sportpark De Toekomst. De middenvelder ziet De Jong staan en begint te klappen. Hij slaat met zijn hand op de schouder van zijn teamgenoot: "Lekker gedaan, pikkie", zegt hij. De jonge Ajacied moet lachen en geeft Mazraoui een tikkie terug.

"Het was gewoon oké, niet top", zegt de 19-jarige De Jong bescheiden tegenover ELF Voetbal. "Die kans op het einde van de wedstrijd had ik gewoon moeten maken. Dat is zonde. Je speelt 1-1, dan is het niet goed genoeg geweest. Misschien raakte ik op het einde van de tweede helft wat vermoeid. Ik moet soms dominanter zijn, het spel naar me toe trekken en kansen creëren. Dat kon vanavond beter."

"We willen altijd winnen, maakt niet uit tegen wie of waar. Het is teleurstellend als je dan 1-1 speelt. In de eerste helft speelden we goed. We hadden de totale controle en waren veel beter. We krijgen een aantal kansen, maar geen grote. In de tweede helft gaan zij anders spelen en daar hebben we het lastig mee. Ze spelen veel lange ballen waardoor we niet echt aan voetballen komen zoals normaal. Wij horen daar onderuit te spelen, dat hebben we niet goed genoeg gedaan."

De Jong maakte in 2015 de overstap van Willem II naar Ajax. Bij zijn vertrek omschreef toenmalig Willem II-trainer Jurgen Streppel hem als 'een echte nummer 6'. "Ik heb bij Willem II in de jeugd altijd als nummer tien gespeeld. Streppel snapt het blijkbaar niet zo goed", zegt hij lachend. "Het maakt mij niet zoveel uit waar ik speel. Ik kan overal op het middenveld spelen. Bij Ajax kom je als middenvelder veel aan de bal, dat is het belangrijkste."

"Vorig seizoen kwam ik in de winter naar Ajax", vervolgt hij. "Ik heb toen mijn wedstrijden bij Jong gespeeld. Vanaf dit seizoen train ik mee met het eerste elftal. Ik heb wel het idee dat ik beter ben gaan spelen. Daarnaast zit ik ook bijna iedere wedstrijd bij het selectie van het eerste en heb ik al een aantal minuten gespeeld. Ik moet gewoon zorgen dat ik goed speel bij Jong, goed inval bij het eerste en het ook op de trainingen laat zien. Dan komt het vanzelf, hoop ik."

Half mei wordt De Jong twintig, een mooie leeftijd voor een nieuwe stap. "Het maakt niet uit of je zeventien, achttien of twintig bent. Sowieso wil ik gewoon in het eerste spelen. Het liefst zou ik donderdag (in de Europa League-wedstrijd tegen FC Kopenhagen, red.) al in de basiself staan. Dat zou hartstikke mooi zijn, maar dat zit er helaas niet in. Anders had ik vanavond geen volle wedstrijd gespeeld."

"Ik wil zo snel mogelijk veel gaan spelen bij Ajax 1, daar zijn wel kansen voor in de komende tijd. Mijn voorkeur gaat volgend jaar niet uit naar een verhuurperiode, maar als het beter is voor mijn ontwikkeling wel natuurlijk. Ik moet gewoon zorgen dat ik de beste middenvelder word, dan ga ik vanzelf spelen."

Schuurman

Zijn oude club Willem II huurt dit seizoen Jari Schuurman van Feyenoord. De Jong en Schuurman, die nauwelijks speelt bij de Tilburgse club, groeiden beide op in Gorinchem. "Jari wilde graag verhuurd worden, maar het is jammer dat het niet is uitgepakt zoals hij wilde. Hij is echt een goede speler. Ik weet niet of het er bij hem niet uitkomt of dat het spel van Willem II niet bij hem past, dat is moeilijk te zeggen."

"Ik hoop voor hem dat hij snel ergens minuten gaat maken, misschien volgend jaar wel gewoon bij Feyenoord. En dan volgend seizoen tijdens de Klassieker sta ik op het middenveld bij Ajax en Jari bij Feyenoord, dat zou hartstikke mooi zijn."