Kan Guardiola zijn reeks voortzetten bij Manchester City?

In een heerlijk voetbalgevecht zette Manchester City tegen AS Monaco (5-3) drie weken geleden een goede uitgangspositie neer voor het bereiken van de kwarfinales. Het zou vooral bijzonder zijn als dat níet lukt woensdagavond, want coach Josep Guardiola haalde met al zijn clubs elk seizoen minimaal de halve finale van het miljoenenbal. Voorlopig is er dus geen vuiltje aan de lucht voor The Citizens.

Twaalf wedstrijden in een Champions League-seizoen is dus een zekerheid voor de ploegen onder Guardiola. Fijn om te weten voor de City-fans dat ze nog een aantal duels te gaan hebben. In Guardiola's eerste seizoen als manager van FC Barcelona werd in de finale van de Champions League Manchester United verslagen (2-0). Een jaar later ging het in de halve finale - waar Guardiola een jaar eerder door Iniesta nog werd gered tegen Chelsea - mis tegen Internazionale.

Toch bleef Guardiola elk jaar succesvol in het kampioenenbal. Een jaar na de uitschakeling tegen Inter won Guardiola wederom de Champions League door wederom Manchester United te verslaan. De vier seizoenen daarna, eenmaal met Barça en driemaal met Bayern, was de halve finale het eindstation. Zeker in Duitsland was dat toch voornamelijk een teleurstelling. Een domper dat de finale niet één keer werd gehaald.

Seizoen Club Guardiola Duels Winst Gelijk Verlies Resultaat Gem. punten 16/17 Manchester City 7 3 3 1 Laatste 16 1,71 15/16 FC Bayern München 12 8 2 2 Halve finales 2,17 14/15 FC Bayern München 12 8 1 3 Halve finales 2,08 13/14 FC Bayern München 12 7 2 3 Halve finales 1,92 11/12 FC Barcelona 12 8 3 1 Halve finales 2,25 10/11 FC Barcelona 13 9 3 1 Alle winnaars 2,31 09/10 FC Barcelona 12 6 4 2 Halve finales 1,83 08/09 FC Barcelona 13 7 5 1 Alle winnaars 2,00

Tegenstelling

Anderzijds zijn de prestaties van de club City in de Champions League juist heel erg mager. In het eerste seizoen dat het móest gebeuren na de titel van Manchester City in 2011 werd het in de poulefase uitschakeld. Een jaar later gebeurde dat wederom. En juist toen eindelijk de groepsfase een keer werd overleefd, was daar de ontmoeting met het Barça van Guardiola. Het betekende weer een te vroege K.O. in de Champions League.

Ook in de jaren daarna waren de prestaties in Europa nooit groots van City. En telkens vond het haar Waterloo in de knock-outfase tegen een Spaanse topploeg - tweemaal Barcelona, eenmaal Real Madrid. Verder dan de halve finale kwam City nooit. En juist daarom werd Guardiola binnengehaald. Met hem moet City na een grote prijs in Engeland, ook een grote prijs in Europa winnen.

Dus de zekerheid van de halve finale onder Guardiola is aardig. Maar City wil meer. De finale halen. Dat lukte Guardiola in Duitsland met Bayern overigens niet. Dat was meer dan een kleine smet op de periode van Pep bij Bayern. Dus moet het in Manchester wél lukken. Want de titel in de Premier League is voor sommige clubs belangrijker dan het winnen van de Champions League, maar voor City is het inmiddels andersom. Meer dan een miljard euro is geïnvesteerd. Veel prijzen zijn gepakt, maar internationaal de grootste prijs, de Champions League, ontbreekt nog in de prijzenkast. Die moet er zo snel mogelijk komen in het Etihad Stadium.

Succes

Guardiola is tot dusver in elk geval een garantie op het bereiken van de halve finale. Maar de grote vraag is of hij de honger naar Europees succes kan stillen in Manchester. Stap één daarvoor is het zo leuk voetballende AS Monaco uitschakelen. Alleen dan blijft de reeks van Guardiola overeind. Gezien de eerste wedstrijd wordt dat nog moeilijk genoeg.