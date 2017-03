Shakespeare schrijft op eigen wijze historie met Leicester

Craig Shakespare dus. Geen grootschreeuwer zoals Jorge Sampaoli, die dinsdagavond in de andere dug-out zat. Of een blaaskaak als Diego Simeone, die zelfs in de eerste tien seconden van een wedstrijd al helemaal uit zijn dak kan gaan. De nieuwe trainer van Leicester City oogt veel rustiger en bedachtzamer, als een echte denker of een dromer wellicht. Eentje die op zijn dooie akkertje overweegt hoe hij met een paar tactische meesterzetten een wedstrijd naar zich toe kan zetten.



Dinsdag schreef hij geschiedenis, want Leicester City had nog nooit de kwartfinale van de Champions League behaald. De zege is knap, want het is amper twee weken nadat Shakespeare aangesteld werd als opvolger van de ontslagen Ranieri. Zijn voorganger werd kampioen van de Premier League met de bescheiden stuntclub, maar moest vanwege tegenvallende resultaten in de competitie het veld ruimen. Shakespeare won vervolgens met zijn ploeg van Liverpool en Hull City. Het team staat nu vijftiende. De oud-voetballer maakt in ieder geval het seizoen af.



De grootste wedstrijd in de geschiedenis van de Engelse club had eigenlijk niet eens de grootste wedstrijd moeten worden. In het heenduel in Sevilla hadden de Spanjaarden het karwei al af moeten maken. Ze waren beter, sterker. Het werd 2-1, maar had ook 4-1 of 5-1 kunnen zijn. De statistieken voor de return waren voor Leicester weinig hoopgevend. De afgelopen vijf seizoenen had immers de Engelse kampioen maar één keer de kwartfinale gehaald. Dat was Manchester United in de jaargang 2013/'14. Toch was er hoop. Sevilla had nog nooit een uitwedstrijd gewonnen in Europees verband in Engeland.



Er was in Leicester een trainer die het allemaal niet uitmaakte en zijn ploeg op de jusite wijze voorbereide. De Engelsen speelden met passie, spelvreugde en hartstocht alsof ze betoverd waren door de nieuwe grootmeester, die de liefde en het enthousiasme terug heeft gebracht in het leven van de Foxes, die weer blaken van het zelfvertrouwen. Op spits James Vardy na, dan, die nog geen pepernoot goed kon raken.



En ja, natuurlijk mag de club Kasper Schmeichel dankbaar zijn. De Deen pakte voor de tweede keer in twee ontmoetingen met Sevilla een strafschop. Deze keer faalde Steven Nzonzi, drie weken geleden schoot Joaquin Correa mis. Met het hernieuwde vertrouwen dat tovenaar Shakespeare Leicester heeft gegeven, kan de ploeg wellicht nog ver komen.



Hoe ver is wel de vraag. Teams als Real Madrid en FC Barcelona hebben veel meer kwaliteit dan de Engelsen, zullen realisten zeggen. Voor de geschiedenisschrijver uit Birmingham is het dan ook maar te hopen dat het doek ondanks deze sensationele zege niet al te snel valt. Want of de ploeg er na de volgende ronde nog steeds 'to be' is, 'that's the question', zoals een illustere naamgenoot van de trainer het zou verwoorden.