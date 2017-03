Video: VIDEO: Sierhuis toont specialiteit: scoren

Als Kaj Sierhuis de laatste jaren íets heeft aangetoond, dan is het wel dat hij vanuit alle hoeken en standen kan scoren. Die constatering bevestigde de spits van Ajax nog eens in het stadion van Roda JC.

Even later gingen zijn teamgenoten van Ajax Onder 19 vrolijk verder waar Sierhuis tijdens de warming-up gebleven was. De Amsterdammers versloegen Roda JC Onder 19 met 0-5 en verzekerden zich daarmee van de finale van de KNVB Beker.