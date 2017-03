Stralende Vitesse-spits Buitink held bij Oranje onder 17

Oranje onder 17 heeft de eerste belangrijke slag geslagen. In Uden werd België als openingstegenstander tijdens de eliteronde van de EK-kwalificatie met 2-0 aan de zegekar gebonden. Thomas Buitink was de grote man met twee treffers. "Mooi dat we scoren op de wijze waarop we hebben getraind."

“ Daishwan Redan speelde op tien, maar we wisselden voortdurend van positie”

Hij straalde van oor tot oor. Gedoucht en wel staat de 16-jarige aanvaller na de openingswedstrijd van het plaatsingstoernooi in het middelpunt. Tijd om zijn haren te kammen, is er niet als hij voor de eerste camera verschijnt. Dat is die van Omroep Brabant. Daarna is ELF Voetbal aan de beurt. "Natuurlijk ben ik hartstikke blij. Deze start wensten we ons. We hebben de Belgen met onze speelwijze succesvol bestreden. We scoren op de juiste momenten."



Buitink werkte na 25 minuten bij de eerste paal een lage voorzet van Mohamed Mallahi van FC Utrecht binnen en opende daarmee de score. "Dat hebben we ingestudeerd. De afgelopen dagen trainden we op lage, snelle voorzetten. Daarmee hoopten we de tegenstander te verrassen. Mooi dat het in de praktijk ook lukte." Veertien seconden (!) in de tweede helft scoorde Buitink opnieuw van dichtbij. "Ik had het zelf niet eens in de gaten. Was misschien nog niet eens wakker. Maar plotseling tikte ik die bal binnen."



Centrumspits

De 2-0 zege, onder toeziend oog van onder meer Peter R. de Vries, Jetro Willems, Youri Mulder en Khalid Sinouh, kwam daarna niet meer in gevaar. "Pas na zestig, zeventig minuten ging België opportunistisch spelen. Maar erg gevaarlijk zijn ze niet geweest." Buitink werd op dat moment vervangen door Delano Ladan van ADO Den Haag, die op het laatste moment bij de selectie werd gehaald als vervanger van de geblesseerd afgehaakte Myron Boadu van AZ. Buitink speelde op papier als centrumspits. "Daishwan Redan (van Ajax, red.) speelde op tien, maar we wisselden voortdurend van positie. Soms stonden we ook samen voorin. Eigenlijk speelden we 4-2-4. Die wisselwerking verloopt goed."





Voor aanvang kende de Vitessenaar, afkomstig uit Nijkerk, toch enkele zenuwen. "Normaal ben ik niet zo snel gespannen. Maar vandaag (dinsdag, red.) voelde ik wel meer zenuwen. Het was best druk en ik wist dat ik een beslissende rol in het team moest spelen." Tijdens het vorige kwalificatietoernooi in Hongarije maakte hij ook al twee doelpunten. "Nu sta ik op vier. Dat is een lekker gemiddelde. Hopelijk kan ik dit doortrekken. Van Wit-Rusland (tegenstander van donderdagavond, red.) weet ik helemaal niets. Italië wordt zondag een mooi potje."



Tijn Daverveld hield de verdeding achterin gesloten. De 16-jarige PSV'er zag dat de Belgen sterk begonnen. "In de eerste tien minuten drongen ze gelijk aan. Ze kenden enkele fysiek sterke spelers. Maar we hebben het goed gedaan tegen ze. De beelden, die we vooraf hadden bekeken, hielpen daarin. Ik heb geen voorkeur voor een bepaald type spits. Ik stel me daar wel op in. Deze start hoopten we met het team te bereiken."



Uit het vuur

Ook bondscoach Kees van Wonderen was tevreden. "Deze eerste wedstrijd mochten we niet verliezen. Anders lopen we direct al achter de feiten aan. België heeft ook een goede ploeg, maar we sleepten de zege uit het vuur. Die eerste goal was een belangrijk moment. Een moment waarop we hebben getraind. Zaterdag zijn we bij elkaar gekomen en ik merkte de gedrevenheid. Maar ook wat spanning. Als we de straks de volgende wedstrijd winnen, zijn we al bijna door", keek de oud-international vooruit op het treffen met Wit-Rusland.





Met eigen ogen bekeek Van Wonderen het duel van de aankomende tegenstander daarna in Groesbeek tegen Italië. De Squadra Azzurra won met 3-0. Naast de acht poulewinnaars gaan de zeven beste nummers twee naar het EK, dat van 3 tot en met 19 mei in Kroatië plaatsvindt. Nederland - Wit-Rusland begint donderdagavond om 18.00 uur in Uden. Italië - Nederland staat zondag voor 15.00 uur op het programma.