Niets is zo veranderlijk als het woord van Dick Advocaat

Sterker nog: er bestaat een reële kans dat Advocaat volgend seizoen gewoon nog hoofdcoach is in Istanbul. Want stoppen deed hij eerder ook als manager bij Sunderland. Na de geweldige prestatie van handhaving in de Premier League liet hij weten te vertrekken als hoofdcoach. Maar na een paar telefoontjes van voorzitter Ellis Short ging hij alsnog overstag. Hij kwam terug op zijn woorden en tekende alsnog bij. Het loont dus de moeite om even aan te dringen bij Advocaat.



Definitief afscheid

Sterker nog: na zijn vertrek bij Sunderland kondigde hij ook meteen zijn afscheid als clubtrainer aan. Hij wilde nooit meer elke dag op het veld staan bij een club. Dus leek Advocaat alleen nog gestrikt te kunnen worden voor een rol bij een voetbalbond óf als assistent. Beide gebeurde. Eerst werd hij aangesteld als hulp van Giovanni van Bronckhorst - een vriendendienst die de Rotterdammers overigens geen windeieren legde.

Door het grote succes in De Kuip zou Advocaat in september 2016 in een zelfde soort rol aan het werk bij de KNVB. Danny Blind rekende op de hulp van de ervaren coach, maar wederom was het woord van Advocaat snel veranderd. In plaats aan het werk te blijven in Zeist, werd hij hoofdcoach bij Fenerbahçe. Zijn eerdere afscheid als clubcoach én belofte aan Blind ten spijt.



Wat wordt het in Turkije: vertrekt hij écht of tekent -ie alsnog bij?

Eerder flikte Advocaat hetzelfde kunstje ook in België, waar ze nog altijd zeker niet te spreken zijn over zijn werkwijze. Nadat hij zijn ja-woord had gegeven aan onze Zuiderburen, kwam Rusland met het verzoek om daar bondscoach te worden. Voor beduidend meer geld. Wederom bleek het woord van Advocaat niet bindend en ging hij binnen een half jaar een nieuw avontuur aan. Ondanks de grote plannen die België met hem, en hij met België had. Tussendoor was hij overigens ook nog eens coach bij AZ, waarvoor België hem met tegenzin toestemming had gegeven.



Drijfveer

Wat de grote drijfveer van Advocaat is in al zijn keuzes? De ene denkt dat het financiële overwegingen zijn, de ander rijmt de keuzes met de sportieve ambities van de ervaren coach. Hijzelf beweert overigens dat laatste al jaren. Een man die inmiddels bijna zeventig jaar (!) is en nog altijd met het voetbal bezig is, kan passie voor zijn vak en zijn sport zeker niet worden ontzegd.

Maar wat zijn uitlatingen betreft had Advocaat beter in de politiek kunnen zetten. Niets is namelijk zo veranderlijk als het woord van 'Dirk Advocaat', zoals hij Engeland voor het gemak werd genoemd. Zodra hij zijn afscheid aankondigt, kun je erop rekenen dat hij blijft. En als 'ie zegt te blijven, moet de club zich zorgen gaan maken. Dus stoppen bij Fenerbahçe? Wellicht. Maar voorlopig is nog niets zeker en kun je de woorden van Advocaat het beste met een korreltje zout nemen. Of twee.