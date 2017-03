De geboorte van Liverpool FC

Slechts twee clubs waren vaker de beste van Europa. Real Madrid (elf) en AC Milan (zes) wonnen vaker de de Europacup I of de Champions League dan The Reds. FC Barcelona, Bayern München en Liverpool volgen met vijf titels. Het verhaal van de oprichting van Liverpool is het verhaal van John Houlding. Van een burgemeester, schatrijk geworden door bier brouwen, hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor de rivaliteit die het blauwe en het rode deel van de industriestad tot op de dag van vandaag scheidt. De kronieken van Liverpool Football Club.



1878



Het verhaal van Liverpool FC begint al ruim voor de oprichting van 125 jaar geleden. In een kerk. Het is 1878 en leden van de St Domingo kerk hebben het lumineuze idee dat lichamelijke oefening dé manier is om jonge mannen op het rechte, gelovige pad te houden. Ook God houdt tenslotte van voetbal.



1879



St Domingo's football team: het dekt de lading aardig, maar bekt niet lekker. Daar zijn ook de gelovige oprichters het al snel over eens. Een jaar na de oprichting veranderen ze de naam in Everton FC, naar de wijk waar de kerk gevestigd is. Omkleden doen de spelers overigens niet in het huis des heren zelf, maar in het nabijgelegen Queen's Head Hotel. Pal daarnaast: een winkel met de lekkerste toffees van Liverpool. Zie daar de geboorte van Everton's bijnaam.



1884



Het succes van Everton FC is dusdanig groot dat de buurt begint te klagen. Te veel overlast van joelende supporters op wedstrijddagen. Voorzitter John Houlding kent de oplossing. Hij raadpleegt een bevriende bierbrouwer, een zekere meneer Orrell, die een terrein op Anfield Road ter beschikking stelt in ruil voor een huursom.



1885



Houlding ziet de potentie van een voetbalclub op Anfield Road en besluit het stuk land zelf te kopen. Ook vanuit praktische overwegingen. De grond waar de voetbalclub is gehuisvest ligt pal tegenover Houlding's eigen huis.



1892



De liefdadigheid van Houlding kent grenzen. Sterker, de hoge huur die hij rekent voor het stuk grond stuit de overige leden van Everton FC tegen de borst. Die onvrede zwelt verder aan als Houlding eist dat alleen bieren van zijn makelij verkocht en genuttigd mogen worden binnen de hekken van Everton FC. Kom niet aan de bierkeuze van de Engelse arbeider. Een spoedberaad wordt belegd en Houlding wordt afgezet.



15 maart 1892



Zo zit John Houlding op 15 maart 1892 met een droomlocatie voor een voetbalclub, een veld, tribunes, maar zonder club. Hij besluit een nieuwe club op te richten: Liverpool FC.