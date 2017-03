'Mertens prijkt bovenaan verlanglijst Inter'

Op het eerste gezicht is het geen verbetering, van de nummer drie van de Serie A naar de nummer vijf. Toch waagt Internazionale een poging bij Dries Mertens.

Dat schrijft La Gazzetta dello Sport woensdag. Volgens de Italiaanse krant willen de Milanezen Napoli aftroeven door een zwaar verhoogd salaris aan te bieden. Ruimschoots meer dan de 2,5 miljoen per jaar die Napoli in gedachten heeft. Mertens' huidige contract loopt over ruim een jaar ten einde.