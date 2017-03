Donny van de Beek: "Dit overkomt me geen tweede keer"

Kopenhagen, 9 maart. De heenwedstrijd tussen FC Kopenhagen en Ajax is amper vijftig tellen jong, of de Denen zijn al op voorsprong gekomen. Rasmus Falk was even aan de aandacht van Donny van de Beek ontsnapt en straft die lichtzinnigheid af met een diagonale poeier.



Een tikkeltje overbodig had Van de Beek druk willen zetten op de bal en verloor daarbij zijn directe tegenstander uit het oog. Noem het overconcentratie. Of jeugdige overmoed. Van de Beek: "Ja, ik was bij die goal betrokken. Pijnlijk. Een leermoment noemen ze zoiets. Maar dat leermoment kan me gestolen worden. Dit overkomt me geen tweede keer."



Davy Klaassen

Na het ongelukkige begin herpakte de jonge Ajacied zich. Dat hij mocht spelen, had hij aan Hakim Ziyech te danken. "Hakim was moe, wilde zijn rust pakken. Na dat slechte begin heb ik het goed opgepakt. Dat vond de trainer ook. Ik was in de tweede helft nog dicht bij een doelpunt. Misschien had ik die wel moeten maken."



Maar zo'n avond was het dus niet voor Donny van de Beek. Het was evenmin de avond van Davy Klaassen. De aanvoerder liep wegens praten tegen een schorsing aan. "Vervelend natuurlijk", vindt Van den Beek. "Davy is onze beste speler, hij is in vorm. Maar het biedt voor mij mogelijkheden. Op welke plek ik kom te staan? Dat zien we donderdag wel. Als ik speel hè."



Presteren

Daar twijfelt binnen Ajax geen mens aan. Van de Beek waarschijnlijk ook niet. Afgelopen zondag, in de gewonnen thuiswedstrijd tegen FC Twente (3-0), kreeg hij als invaller nog wat speelminuten. Het was aanvankelijk de bedoeling dat de jeugdinternational eerder gebracht zou worden. "Maar door de blessure van Daley Sinkgraven moest Matthijs de Ligt erin. Dat vertraagde de boel enigszins."



De opdracht voor de Amsterdammers is simpel, stelt Van de Beek: "Kopenhagen uitschakelen. De club heeft uitgesproken ook in Europa te willen presteren, dan ga je dus niet een wedstrijd laten lopen. We willen zo ver mogelijk komen, dat is ook goed voor het Nederlands voetbal."







Crunchtime

Bang dat meer Europese duels Ajax in de kampioensrace zullen opbreken, is hij niet. "Nee, persoonlijk vind ik het lekker om twee wedstrijden in de week te spelen. Dan kom je in een ritme. Je hoort mensen zeggen dat het misschien beter is om wedstrijdgericht te trainen, maar daar ben ik het niet mee eens. Ik vind dat je als ploeg en als speler juist beter wordt als je veel wedstrijden speelt. Dan sluipen de automatismen er sneller in. Sneller dan op een training."



Het is dus crunchtime voor de Amsterdammers. Op 2 april staat in de ArenA de allesbeslissende Klassieker op het programma. "Feyenoord komt er inderdaad aan. Maar daar wil ik nog helemaal niet mee bezig zijn. Dat heeft helemaal geen zin. We moeten het van wedstrijd tot wedstrijd bekijken."



Want: "Misschien hebben we in Groningen wel te veel naar Feyenoord gekeken. Waardoor we daar onnodig punten lieten liggen. We moeten eerst tegen Kopenhagen de klus klaren. En daarna moeten we elke wedstrijd winnen. Dan gaat Feyenoord vanzelf punten verspelen. Daar ben ik van overtuigd."