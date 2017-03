Is de groeiende kritiek op Kluivert terecht?

Zonder enige ervaring als bestuurder werd Patrick Kluivert afgelopen zomer aangesteld als technisch directeur van Paris Saint-Germain. Samen met trainer Unai Emery moest hij zorgen voor écht groot succes in Europa. Het liefst door het winnen van een tastbare prijs. Na de bizarre ontmoeting met FC Barcelona is die missie voorlopig mislukt. Mede daardoor groeit ook de kritiek op de 'TD' in Parijs en omstreken. Terecht of niet?

De aankopen:

Jesé

Kwam voor 25 miljoen euro over van Real Madrid. Moest in Parijs echt doorgroeien tot een absolute ster, maar kon ook onder Emery, net als in Madrid, de stap omhoog niet zetten. Hij kwam er niet aan te pas in de sterrenselectie PSG. Inmiddels is hij alweer vertrokken naar Las Palmas. 25 miljoen euro: best veel geld voor iemand die vervolgens alweer verhuurd wordt.

Giovani Lo Celso

De talentvolle middenvelder kwam pas in december naar Parijs. Hij was in de zomer de eerste aankoop van Kluivert, maar speelde tot dusver nog geen minuut. Hoewel de twintigjarige voetballer wordt gezien als een talent voor de toekomst, is acht miljoen toch een behoorlijk bedrag. Zeker als je bedenkt dat Thomas Meunier, die al werd binnengehaald voor de komst van Kluivert, voor vijf miljoen euro overstapte en al een paar keer een geweldige indruk maakte.

Gonçalo Guedes

Voor liefst dertig miljoen euro (!) werd de Portugees overgenomen van Benfica. Een enorm bedrag waarvoor bijvoorbeeld ook Dimitri Payet, anderhalf keer Rakitic of drie Dele Alli's gekocht hadden kunnen worden. Zo goed is Guedes blijkbaar (nog) niet. Want hoewel hij te boek staat als één van de grootste talenten van Portugal, kwam íe tot dusver slechts 201 minuten in actie namens de Fransen. Voorlopig kost hij dus 140.000 euro per gespeelde minuut.

Julian Draxler

De prijs van Julian Draxler viel met 40 miljoen eigenlijk nog best laag uit. Hoewel het natuurlijk enorm veel geld is, werd de middenvelder annex aanvaller getaxeerd op een kleine zestig miljoen euro. Door zijn slechte half jaar bij VfL Wolfsburg kon hij voor een kleine veertig miljoen euro naar Parijs verkassen. Daar maakt hij overigens wél een goede indruk.

Verkopen deed Kluivert een stuk beter dan aankopen. David Luiz (Chelsea, +- 36 miljoen) en Lucas Digne (FC Barcelona, +- 16 miljoen) werden voor uitstekende prijzen verkocht. Al maakt die laatste bij Barça wel een betere indruk dan Kluivert had gedacht toen hij hem van de hand deed.



Zoontje Shane heeft het in Parijs wel erg goed naar zijn zin.

Balans

Vier aankopen dus. Één schot in de roos. Één grote mislukking en twee talenten die voor relatief hoge bedragen wel héél weinig aan spelen toekomen. Heel succesvol valt het aankoopbeleid van Kluivert daarom nog niet te noemen. Zeker als je bedenkt dat PSG eerder grote namen als Ángel Di Maria, Edinson Cavani, Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic en Ezequiel Lavezzi binnenhaalde. Een dergelijke transfer sloot Kluivert nog niet.

Maar goed: wellicht werkt Kluivert volgens een nieuwe visie van PSG en moeten niet langer gearriveerde topsterren, maar talentvolle voetballers het verschil maken. Zoals eerder Marco Verratti voor tien miljoen euro werd overgenomen van Pescara. Hij is inmiddels een van de meest gewilde middenvelders op de Europese velden. Wellicht is dat hoe ze in Parijs vanaf nu willen werken.



In dat beleid zouden de transfers van in elk geval Guedes, Draxler en Lo Celso vooral gericht zijn op de toekomst. Toch gaf Kluivert al meer dan honderd miljoen euro aan spelers uit en is de toegevoegde waarde van hen nog altijd zeer beperkt. Voor dat geld hadden de Fransen in elk geval meer verwacht. Zeker ook gezien het feit dat PSG voor het eerst sinds jaren ook niet ongenaakbaar is in de Franse competitie. En het grote Europese succes bleef ook uit.

Toekomst

De kritiek op Kluivert die in Frankrijk steeds vaker opdoemt is dus onmogelijk als onzin te bestempelen. Toch zou het veel te vroeg zijn om de 'TD' nu al af te rekenen op zijn aankopen. Of op het missen van Europees succes. Zeker als PSG inderdaad met jonge talenten een tastbare Europese prijs wil pakken, zullen zij het vertrouwen in Kluivert en Emery bewaren.

Maar mocht dat niet het geval zijn en de topclub grijpt naast iedere prijs dit seizoen, dan is de kans zomaar aanwezig dat de trainer, en/of ook de technisch directeur, de zak krijgt in Parijs. Want zodra de paniek bij een topclub toeslaat, is niemand zeker van zijn baan. Zelfs Kluivert niet. Terecht of niet.