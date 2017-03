Ajax - FC Kopenhagen: alle feiten en cijfers op een rij

Dan moet er in eigen huis wel gewonnen worden van FC København. Geen gemakkelijke opdracht na de 2-1 nederlaag van afgelopen donderdag in de heenwedstrijd. Over de confrontatie tussen de twee clubs zijn vele leuke feitjes en weetjes op te sommen. ELF Voetbal zijn er een aantal op een rij.



Ajax - FC København in het kort:



• Leicester City werd dinsdag de 301ste club die er in slaagde om na een 2-1 nederlaag in een Europese knock out-wedstrijd de volgende ronde wist te bereiken. Overigens lukte dat 287 andere teams weer niet. De kans op succes na een 2-1 uitnederlaag is dus 51,2%.

• Ajax-verdedigers Joël Veltman en Davinson Sanchez ontbraken in Kopenhagen als gevolg van een schorsing, maar zijn in de ArenA weer speelgerechtigd.



Donderdag 16 maart; 21.05 uur:

EUROPA LEAGUE:

RETURN 1/8ste FINALES:

Ajax-FC København

• Scheidsrechter van dienst is donderdagavond de Slowaak Ivan Kružliak.

• FC København won zondagavond met 2-0 van Esbjerg. De treffers vielen in de tweede helft en kwamen op naam van Federico Santander (54'), een international van Paraguay en de Deense international Andreas Cornelius (59') die na rust als invaller voor de geblesseerd geraakte Servische spits Pavlovic in het veld was gekomen.

• Vorige week zorgde Ajax-spits Dolberg (zijn moeder zat op de tribune) voor de eerste Europese tegengoal van FC København in acht Europese thuiswedstrijden.



• Robin Olsen, de Zweedse doelman van FC København, was totdat Dolberg toesloeg in het Telia Parken stadion van Kopenhagen sinds de 20e augustus niet meer gepasseerd geweest. Afgelopen zondag tegen Esbjerg ('nummer 13' in Denemarken) hield hij weer zijn vertrouwde NUL.

• In de Deense competitie haalde FC København 61 punten uit de eerste 25 wedstrijden. De voorsprong op achtervolger Bröndby IF bedraagt twaalf punten.



• Na zijn goal in Denemarken is Kasper Dolberg met drie goals nu topscorer van Ajax in Europa. Amin Younes en Hakim Ziyech maakten er beiden twee.

• Ajax heeft nu al zes Europa League-wedstrijden gewonnen en dat is net zo veel als in de twee voorgaande seizoenen samen.

• Sinds de Europa League in 2009 opvolger werd van de UEFA Cup, bereikte Ajax nog nóóit de kwartfinale. Sterker nog: sinds 1998 bereikte Ajax nooit meer de 'laatste acht' van een internationaal toernooi.

• Mocht Ajax de volgende ronde bereiken, dan zijn Lasse Schöne, Kenny Tete en Nick Viergever geschorst als ze donderdag tegen een gele kaart oplopen.



• Ajax is al in tien Europese thuiswedstrijden op rij ongeslagen, maar won slechts één van deze tien wedstrijden met een marge van meer dan één doelpunt.

• Mocht Ajax twee keer scoren, dan is dat tweede doelpunt de 600ste voor Ajax in Europees verband. Voor de 598 goals had Ajax 367 wedstrijden nodig, een gemiddelde van 1,63 treffer per wedstrijd.

• Mocht het tot een penalty shoot-out komen, dan zijn de papieren voor Ajax niet al te goed. De Amsterdammers wonnen er slechts één van de in totaal vijf. Die 'ene' was wel de in Tokyo gespeelde finale om de Wereldbeker in de herfst van 1995 tegen het Braziliaanse Grêmio.