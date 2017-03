Langs de meetlat: Dolberg vs Bergkamp

En die lat ligt hoog, heel hoog. De man die uiteindelijk verspreid over Nederland (één) en Engeland (drie) vier landstitels en zes nationale bekers (vier keer FA Cup, twee keer KNVB Beker) zou winnen én drie keer beslag legde op de Europacup II/ UEFA Cup (twee keer Ajax, één keer Internazionale), schoot meteen uit de startblokken. Gedebuteerd als zeventienjarige, internationaal gelauwerd als negentienjarige.



Dat laatste is de leeftijd van Dolberg nu. Als we de statistieken erbij pakken valt vooral op dat Bergkamp op die leeftijd al langer op dreef was in het seniorenvoetbal dan Dolberg als negentienjarige. 55 wedstrijden méér in de benen om precies te zijn. Ook wat doelpunten betreft was Bergkamp als negentienjarige al verder, al moet gezegd dat Dolberg zijn voorganger qua doelpuntengemiddelde ruimschoots aftroeft (0,44 per wedstrijd tegenover 0,24 per wedstrijd).





Dennis Bergkamp Wedstrijden Doelpunten Eredivisie 69 20 KNVB Beker 4 2 Europacup II 11 1 Totaal 94 23

Kasper Dolberg Wedstrijden Doelpunten Eredivisie 25 13 KNVB Beker 2 0 Europa League 8 3 Voorronde Champions League 4 1 Totaal 39 17





Waar de lege prijzenkast van Dolberg nog stof staat te vangen, had Bergkamp als negentienjarige al twee glimmende trofeeën in huis: de Europacup II en de KNVB Beker. The Non-Flying Dutchman was succesvoller, rijper en meer ervaren dan de huidige hoop van Amsterdam. Wil Dolberg zijn voorganger bijhalen, dan zal hij ook de komende seizoenen hard aan de bak moeten. Als twintigjarige werd Bergkamp verkozen tot Speler van het Jaar in Nederland, net als het seizoen daarop. Bovendien werd hij tussen zijn twintigste en 22ste drie jaar op rij topscorer van de Eredivisie. De vergelijking van Poulsen is prematuur, op zijn minst.