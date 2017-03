Statistieken bewijzen ongelijk Guardiola

Pep Guardiola had bij zijn komst naar Manchester City weinig vertrouwen in Joe Hart en besloot Claudio Bravo over te nemen van FC Barcelona. De Chileen kreeg dit seizoen veel kritiek en werd uiteindelijk vervangen door Willy Caballero. Ook in de Champions League staat de Argentijn onder de lat. Maakte Guardiola een grote fout door Hart weg te sturen?

Met Claudio Bravo leek Manchester City een ervaren doelman binnen te halen die niet vaak op een fout te betrappen was, maar niets bleek minder waar. Terwijl Joe Hart de ene na de andere goede wedstrijd speelde in het shirt van Torino, hield Bravo zijn doel slechts twee maal schoon in zijn eerste veertien wedstrijden. Guardiola hield zijn poot stijf en liet de Chileen staan onder de lat, ondanks de felle kritiek. Pas sinds een aantal weken heeft de Spanjaard gekozen voor Willy Caballero. Hoe vergaat het de drie concurrenten dit seizoen tot nu toe in de competitie?





Claudio Bravo Willy Caballero Joe Hart Wedstrijden 19 8 26 Doelpunten tegen 25 4 42 Clean sheets 4 4 5 Reddingen 26 11 72



Volgens de statistieken heeft Guardiola er weinig goed aan gedaan om zijn doelman te vervangen bij zijn komst naar Manchester. Joe Hart heeft weliswaar meer doelpunten tegen, maar speelt dan ook bij een club die niet in de top van de competitie meedraait. Voor een doelman bij een topclub als Manchester City is vier 'clean sheets' in negentien wedstrijden ver beneden peil. Sinds Caballero de kans krijgt van Guardiola om zich te bewijzen, heeft dit goed uitgepakt. De Argentijn hield in minder dan de helft van de wedstrijden even vaak de nul als zijn concurrent bij City. Toch lijkt het erop alsof de Spaanse trainer beter voor Hart had kunnen kiezen. De Engelsman blinkt wekelijks uit met veel reddingen en hield dit seizoen voor de bescheiden club Torino al vijf keer zijn doel schoon.



Terugval

Toch is het niet gek dat Guardiola vertrouwen had in Claudio Bravo. Bij Barcelona liet hij vaak zien een goede keeper te zijn en er was geen enkele reden om te twijfelen aan de kwaliteiten van de doelman. Desalniettemin is de Chileen geen schijn meer van de keeper die hij was in het shirt van de Catalanen.





2014/15 (Barcelona) 2015/16 (Barcelona) 2016/17 (Man City) Wedstrijden 37 32 19 Doelpunten tegen 19 22 25 Clean sheets 23 16 4



Natuurlijk staat de verdediging van Barcelona hoger aangeschreven dan die van The Citizens, maar ook in zijn periode bij Barça zat er weinig vooruitgang in het spel van Bravo. In zijn tweede seizoen bij de club speelde hij minder wedstrijden dan in zijn eerste, en daarbij kreeg hij ook nog meer doelpunten tegen. Al met al is het dus geen verstandige beslissing gebleken van Guardiola om de Chileen naar Manchester te halen. De fans van City hopen dan ook dat hij volgend seizoen zijn fout toe gaat geven en Joe Hart een tweede kans geeft in het doel. De Engelse keeper keert komende zomer terug van zijn periode als huurling in Italië.