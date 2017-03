Wonderkind Mbappé laat Monaco juichen

In een ongekend hoog tempo werd Manchester City in de eerste helft onder druk gezet door AS Monaco. De Fransen kwamen binnen een half uur op een 2-0 voorsprong dankzij doelpunten van Mbappé en Fabinho. Leroy Sané leek twintig minuten voor tijd nog roet in het eten te gooien, maar uiteindelijk was het Bakayoko die met een mooie kopbal zorgde voor de 3-1 en daarmee de kwartfinale veilig stelde voor Monaco. Mbappé was net als in de heenwedstrijd trefzeker voor de club uit de Ligue 1. Maak kennis met een van de grootste talenten uit het Franse voetbal.



Vroege carrière

Kylian Mbappé-Lottin maakte in 2013 de overstap van AS Bondy naar het grote AS Monaco. Het was weliswaar ook een Franse club waarvan de naam met AS begint, maar Monaco ligt ligt niet op een steenworp afstand van de gemeente waar de jongeling opgroeide. Met de bus ben je vanuit Bondy toch al gauw vijftien uur onderweg naar de mooie stad aan de zuidelijke Mediterrane kust.



Op 2 december 2015 maakte hij op 16-jarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal van Monaco. Niet veel later maakte hij tegen AC Troyes zijn eerste doelpunt in het Franse voetbal. Daarnaast kwam hij al uit voor verschillende jeugdelftallen van Les Bleus, maar naar verwachting zal het niet lang duren voor hij ook zijn opwacht mag maken in de hoofdmacht van het Franse elftal naast grote jongens als Antoine Griezmann en Dimitri Payet.



Geen aanpassingsproblemen

Het duurde niet lang voor Mbappé zijn draai wist te vinden op het hoogste niveau. Hij is nog altijd pas 18 jaar oud, maar speelt alsof hij al jarenlang meedraait in de top. Ook dit seizoen was de jonge spits in 21 wedstrijden in de Ligue 1 liefst tien keer trefzeker. Ook in de Champions League heeft de tiener inmiddels twee doelpunten op zijn naam staan.



Toekomst

De goede prestaties van de Fransman zijn niet onopgemerkt gebleven bij de clubs met het grote geld. Real Madrid, Bayern München en Juventus zouden interesse hebben om Mbappé in te lijven. Alles wijst erop dat het supertalent een grote toekomst voor zich heeft als spits.