Hadden City en Monaco eigenlijk moeten verlengen?

Althans, die mening is Gary Lineker toegedaan. AS Monaco en Manchester City scoorden allebei zesmaal, maar op basis van uitdoelpunten zijn de Monegasken door naar de kwartfinale van de Champions League . Lineker hekelt de 'uitdoelpunten-regel' en liet dit woensdagavond merken via Twitter. Hij kreeg steun van analist Ronald de Boer . Hebben de oud-profs een punt?

Omdat zowel City als Monaco zesmaal scoorde in het tweeluik werd automatisch gekeken naar de uitdoelpunten-regel: alleen in geval van een gelijk aantal treffers over twee wedstrijden tellen de uitgoals dubbel. Monaco scoorde driemaal op Engelse bodem (5-3) en Manchester City éénmaal op bezoek in Stade Louis II (3-1).

Whether it comes into play here or not the away goal rule sucks. No goal should be of greater value than another. — Gary Lineker (@GaryLineker) 15 maart 2017

"Ik heb altijd al een hekel gehad aan de regels omtrent uitdoelpunten, het verpest zoveel wedstrijden", deelde Lineker woensdagavond zijn frustratie via Twitter. "Geen doelpunt moet meer waarde hebben dan een andere."

Een kort stukje geschiedenis: de uitdoelpunten-regel werd in 1965 ingevoerd door toenmalige UEFA-president Gustav Wiederkehr zodat er geen beslissingswedstrijden meer nodig waren. Die wedstrijden kostten namelijk veel geld en waren moeilijk te arrangeren. Het geopperde alternatief was een muntje opgooien, dus er is wel iets te zeggen voor de keuze van Wiederkehr.

Daarnaast moest de uitdoelpunten-regel aanvallend voetbal stimuleren, iets wat volgens de statistieken niet helemaal gelukt is. Er werd namelijk minder gescoord in de periode na de invoering. Inmiddels zijn we ruim vijftig jaar verder en is er steeds vaker kritiek op de regel.

Hieronder vijf argumenten voor de afschaffing (of in ieder geval stevige aanpassing) van de uitdoelpunten-regel:

1. Het stimuleert anti-voetbal

Sir Alex Ferguson gaf in 2014, na zijn actieve trainersloopbaan, toe tegenover The Guardian dat hij het 'vooral belangrijk vond dat zijn team in de thuiswedstrijd geen doelpunt tegen zou krijgen'. Thuisteams gaan door de regel vaak behoudend spelen en je ziet doorgaans dat 0-0 in een heenduel voor eigen publiek als overwinning wordt beschouwd. De andere kant van het verhaal is dat bezoekende ploegen nu juist overdreven op zoek gaan naar een uitgoal. Bij afschaffen van de uitdoelpunten-regel komt het weer in balans.

2. Verbeterde condities

Nog geen dertig jaar geleden moest je vaak lang reizen en wist je niet wat je als bezoekende partij aan ging treffen. Anno 2017 is reizen een peulenschil en kan men een stuk beter inschatten wat het aan gaat treffen als gast. Daarnaast had dertig jaar geleden niet iedereen een goede (kunst)grasmat liggen. Tegenwoordig wel, op een paar uitzonderingen na natuurlijk. De verschillen tussen de condities uit en thuis zijn kleiner geworden.

3. Oneffenheden in de regel



In de geschiedenis is het vaker voorgekomen dat nationale teams vanwege veiligheidsredenen moesten uitwijken naar andere landen. Zo speelde In de geschiedenis is het vaker voorgekomen dat nationale teams vanwege veiligheidsredenen moesten uitwijken naar andere landen. Zo speelde Israël 'thuis' in Australië . Waar is in zo'n geval het thuisvoordeel gebleven?

4. Oneerlijk bij verlenging

Stel: in een Champions League-tweeluik eindigen beide duels in 2-1. Er komt een verlenging en daarin scoren beide ploegen nogmaals één keer. In de WK-kwalificatie, Champions League en Europa League betekent dit dat de uitploeg wint op basis van de uitdoelpunten-regel. In de CONCACAF Champions League (Noord-Amerika, Midden-Amerika en Caribbean) en de AFC Champions League (Azië) hebben ze het voordeel weggenomen door de uitdoelpunten-regel alleen in reguliere speeltijd te laten tellen.

5. Thuisvoordeel neemt af