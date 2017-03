Zo presteerde Ajax eerder bij afwezigheid van Klaassen

Davy Klaassen (24) ontbreekt donderdagavond bij Ajax in de return van de achtste finales tegen FC Kopenhagen. De aanvoerder van de Amsterdammers is geschorst na zijn gele kaart in Parken Stadion. Klaassen is dit seizoen van grote waarde voor de ploeg van trainer Peter Bosz. De vraag rijst hoezeer hij wordt gemist tegen de koploper in Denemarken.