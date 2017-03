Deze vijf spitsen gaan 'on fire' richting de transferzomer

Het duurt nog even voordat de zomerse transferwindow komende opent, ondanks de zomerse dag in Nederland, maar een aantal spelers solliciteert al naar een stap hogerop. Romelu Lukaku liet in Het Laatste Nieuws weten dat hij al verder denkt dan Everton en ook Alexandre Lacazette zette zichzelf in de spotlights. Reden voor ELF Voetbal om te kijken welke spitsen al on fire zijn voordat de hete transferzomer start.