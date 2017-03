Brouwers: "Liever tegen Burgstaller dan Huntelaar"

Borussia Mönchengladbach en Schalke 04 strijden donderdagavond om een plek in de kwartfinale van de Europa League . Roel Brouwers verwacht dat Die Fohlen, na de 1-1 van vorige week, het gaan flikken. Verder praat ELF Voetbal met de oud-verdediger over Lars Stindl , Klaas-Jan Huntelaar en een mogelijke ontmoeting met Ajax .

Vroeg op de donderdagavond gast Roel Brouwers met zijn vrouw de grens over, richting het Borussia-Park, waar misschien wel dé wedstrijd van het seizoen op het programma staat. "Dit zijn natuurlijk avonden waarop ik zelf graag had willen spelen. Ja dan mis je het wel ja", vertelt Brouwers aan de telefoon. "Mijn vrouw en ik hopen vanaf de tribune een feestje mee te kunnen vieren. We houden het rustig met het bier, want we moeten daarna ook nog terug naar huis rijden." Goede flow





Borussia Mönchengladbach wordt door de wedkantoren getipt als mogelijke winnaar van de Europa League . De Duitsers moeten enkel Manchester United , Olympique Lyonnais en Celta de Vigo voor zich dulden. "Als ik kijk naar de teams die nog meedoen, dan kan ik die hoge notering wel begrijpen", zegt Brouwers. "De eerste helft van het seizoen verliep moeilijk, maar na de winterstop zit Mönchengladbach in een goede flow. Het team maakt een stabiele indruk."De cijfers liegen er inderdaad niet om. Die Fohlen pakten na de winter in acht competitieduels evenveel punten als in de hele eerste seizoenshelft. De prestatie die Mönchengladbach recent in de Europa League leverde, is misschien nog wel knapper. Het heenduel met Fiorentina in de zestiende finales ging thuis met 0-1 verloren. In Italië stond het binnen een half uur 2-0. "Op dat moment denk je dat het helemaal gelopen is", zegt Brouwers, die het duel op televisie volgde en zag dat de score op miraculeuze wijze werd omgebogen naar 2-4. "Dat was een hele mooie comeback. Lars Stindl scoorde driemaal. Hij is een hele goede speler, met veel ervaring in Duitsland . Een leidersfiguur binnen de lijnen. Verder is de kracht van Mönchengladbach vooral dat ze een hele brede selectie hebben."

Huntelaar, Schalke en Ajax

Om 21.05 uur trappen Schalke 04 en Mönchengladbach af. "Het is zeker een speciale wedstrijd, want in de Europa League tref je elkaar niet vaak", weet Brouwers. "Ik denk dat Mönchengladbach de betere kaarten heeft, want 1-1 is een goede uitgangspositie. Maar makkelijk wordt het niet. Je had makkelijkere ploegen dan Schalke kunnen loten."





De resultaten van Schalke 04 na de winterstop zijn wisselend, al wonnen Die Königsblauen afgelopen weekend met 3-0 van FC Augsburg Klaas-Jan Huntelaar zat negentig minuten in de dug-out, net als tijdens het heenduel met Mönchengladbach. "Ik verwacht dat Schalke met dezelfde spelers aantreedt als afgelopen weekend", aldus Brouwers, die opkijkt van de situatie waarin Huntelaar nu verkeert."Hij heeft in het verleden altijd zijn doelpuntjes meegepikt. Het is raar dat hij niet speelt, maar de trainer zal er wel een goede reden voor hebben. Ik zou Huntelaar denk ik wel laten spelen. Guido Burgstaller doet het niet verkeerd in de spits, maar als verdediger van Mönchengladbach zou ik liever tegen hem spelen dan tegen Huntelaar ."