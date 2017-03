Du Chatinier: "Mocht er een profclub komen ben ik vrij te gaan"

“ Elk jaar komen er achttien trainers van de cursus en allemaal denken ze dat ze José Mourinho zijn”

Het breekpunt in de onderhandelingen was volgens Du Chatinier de staat van de selectie. "Ik heb duidelijk aangegeven dat er iets met het team moest gebeuren," zo laat hij ELF Voetbal weten. Daar is de Amsterdamse club dus in tegemoet gekomen, want de selectie voor volgend seizoen wordt versterkt met onder meer Derre Kwee (HHC Hardenberg), Eelke de Graaf (ODIN'59) en Ilias Zaimi (JVC Cuijk). "Ik ken de jongens, want ik ga geen spelers zoeken waarvan ik niet weet hoe ze spelen. Ik neem aan dat ze het niveau van de Tweede Divisie aankunnen, want anders hadden we ze niet gehaald."

De ex-trainer van FC Utrecht verbond zich in de zomer voor de derde keer in zijn trainersloopbaan aan de club. AFC speelde lang om de plekken in de subtop, maar beleeft momenteel een mindere fase. Slechts een punt werd er behaald na de winterstop. "Ik lees dan in de media stukken over vertrouwen, maar dat krijg je alleen terug als je gaat winnen. Als je in een mindere fase zit, moet je gewoon keihard werken en de mouwen opstropen. Dat ontbreekt er momenteel aan. Dat zal heel snel moeten veranderen."

Twee maten

In een eerder interview met ELF Voetbal vertelde AFC-middenvelder Daan Sutorius dat uitzicht op plaats twee alleen maar mooi meegenomen is. Zijn trainer is het daar niet mee eens. "Ik vind altijd dat je om het hoogste moet voetballen. Als je al met die instelling het veld ingaat, is dat een verkeerde mentaliteit. Als het bestuur van AFC dan bij wijze van spreken zegt dat ze de Jupiler League niet in willen, is dat het probleem van het bestuur. Je moet er alles voor over hebben om het hoogst haalbare te halen."

Een van de teams waar AFC onlangs van verloor is Jong AZ, de aanstaande kampioen. "Jong AZ kan uit de hele vereniging putten. Om je een voorbeeld te geven: als ik een probleem heb met mijn keeper, kan ik niet iemand uit het zaterdagteam erin zetten, terwijl het dezelfde vereniging is. Zij zetten gewoon Mats Seuntjens, Levi Garcia of Muamer Tankovic erin." Jong AZ is de terechte kampioen, maar wel ergert Du Chatinier zich aan het meten met twee maten vanuit de KNVB. "Melvin Grootfaam krijgt zes wedstrijden voor een tackle, waar twee op zijn plaats was geweest. Meneer Tankovic geeft mijn aanvoerder een elleboogstoot en die krijgt vervolgens twee wedstrijden schorsing. Hij krijgt die rode kaart op woensdag en het weekend erna zit hij doodleuk op de bank tegen Feyenoord in de Eredivisie."

Dat is het niveau dat Du Chatinier verliet in 2011 om aan de zijde van Guus Hiddink naar Anzji Machatsjkala te trekken. Daarna volgde nog een avontuur als assistent-bondcoach van Zuid-Korea. Het is het niveau waar de Utrechter nog steeds actief wil zijn, maar hij is naar eigen zeggen realistisch. "Ik loop al tegen de zestig en het aanbod van trainers wordt steeds groter, dan zullen clubs eerder voor de jongere generatie kiezen. Vroeger was de cursus eens in de vier jaar, toen eens in de twee jaar en nu ieder jaar. Elk jaar komen er achttien trainers vanaf en allemaal denken ze dat ze José Mourinho zijn. Maar mocht er een club komen ben ik vrij om te gaan."



Du Chatinier in zijn tijd bij Anzji Machatsjkala