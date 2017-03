Babel held van Besiktas in achtste finale Europa League

Ryan Babel was in de achtste finale van de Europa League van onschatbare waarde voor Besiktas tegen Olympiakos. Mede door twee doelpunten van de Amsterdammer plaatste Besiktas, dat lang met tien man speelde, zich voor de laatste acht. Eindelijk toonde de aanvaller zich weer op Europees niveau. Dat was lang geleden. Een overzicht van vijf belangrijke wedstrijden voor Babel in Europa.

2004/05 Juventus-Ajax (1-0)

In het jaar 2004/05 maakte Babel zijn debuut in een Europese wedstrijd voor Ajax. Uit bij Juventus speelde de vleugelaanvaller bijna tachtig minuten, voordat hij werd afgelost door Yannis Anastasiou. Andere Ajacieden die die avond op het veld stonden: onder anderen Nourdin Boukhari, Rafael van der Vaart en Mauro Rosales. Zijn eerste goal maakte Babel nog datzelfde seizoen, namelijk uit bij Auxerre voor de UEFA Cup. Veel haalde de goal niet uit, want door een 3-1 nederlaag was Frankrijk de eindbestemming in Europa dat jaar.

2006/07 Ajax-Werder Bremen (3-1)

Een van zijn betere wedstrijden in dienst van Ajax speelde Babel in 2007 tegen Werder Bremen voor de UEFA Cup. Na een afstraffing in Duitsland (3-0) moest Ajax minimaal drie doelpunten maken. Dat deden de Amsterdammers, maar het was niet genoeg, want Hugo Almeida prikte er namens Bremen ook een in. Aan Babel lag het die avond niet in de ArenA, want hij maakte een doelpunt en stond aan de basis van de 2-1 van Klaas-Jan Huntelaar.

2007/08 Liverpool-Besiktas (8-0)

Babel speelde een hoofdrol in de grootste afstraffing in de Champions League ooit. Ironisch genoeg verloor zijn huidige club Besiktas eind 2007 namelijk met liefst 8-0 bij Liverpool. De 6-0 en 7-0 kwamen van de voet van Babel. Daarvoor had hij slechts 27 minuten nodig. Voor Liverpool was het duel met de Turken cruciaal, want in de eerste drie wedstrijden behaalde het maar 1 punt. De heroïsche wedstrijd bleek bijna de opmaat naar de finale van de Champions League, maar Liverpool bereikte die net niet.

2007/08 Liverpool-Arsenal (4-2)

Babel was uitstekend in vorm in dat jaar van de Champions League, want de 42-voudig international zorgde er vrijwel hoogstpersoonlijk voor dat Arsenal werd uitgeschakeld in de kwartfinale. Dertien minuten voor tijd viel de aanvaller in. Daarin werd een overtreding op hem gemaakt waar een penalty uit voortvloeide en zorgde hij voor de bevrijdende 4-2. In de halve finale scoorde Babel weer, maar het bleek niet genoeg voor de finale, want Chelsea was nipt te sterk.

2012/13 Manchester City-Ajax (2-2)

Voor zijn transfer van afgelopen winter was de wedstrijd tegen Manchester City in de groepsfase van de Champions League de laatste keer dat Babel zijn opwachting maakte in Europees verband. Als linktbuiten leek hij lang deel te gaan uitmaken van een historische overwinning, maar de vroege goals van Siem de Jong werden door Yaya Toure en Sergio Agüero tenietgedaan. Met zijn prestatie vandaag in Istanbul heeft Babel eindelijk weer van zich laten horen in Europa.