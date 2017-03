Ajax overklast FC Kopenhagen in eigen huis

Ajax heeft ten koste van FC Kopenhagen de laatste acht in de Europa League bereikt. In eigen stadion toonden de Amsterdammers zich in alle facetten van het spel de betere van de Denen. Door doelpunten van Bertrand Traoré en Kasper Dolberg poetste Ajax de 2-1 nederlaag van vorige week weg: 2-0.

Dat is niet de eerste keer in de recente geschiedenis dat Ajax imponeert in eigen huis, want waar de uitwedstrijden in de Europa League vaak lastig zijn, worden thuiswedstrijden wel vaak winnend afgesloten. De laatste keer dat Ajax in de eigen ArenA als verliezer van het veld stapte op het tweede Europese niveau was in 2014 tegen RedBull Salzburg. Maar vaker valt er niets te halen voor de tegenstander.

Dat liet Ajax ook tegen Kopenhagen zien. In vrijwel de gehele wedstrijd zaten de spelers er bovenop. Dat resulteerde in een dik verdiende 2-0 voorsprong bij rust. Het was als dag en nacht verschil met het heenduel in Scandinavië, waar FC Kopenhagen op basis van fysiek Ajax wist te verslaan. In Nederland waren de rollen volledig omgedraaid. Het beste voorbeeld was Matthijs de Ligt, die vorige week nog kinderlijk eenvoudig werd verslagen in een kopduel met Andreas Cornelius waar de winnende treffer uit voort vloeide. De zeventienjarige verdediger was vandaag niet te passeren en werd verkozen tot man van de wedstrijd.

ArenA onneembaar

De Ligt stond met een uitmuntende onderschepping zelfs aan de basis van een dot van een kans in de tweede helft. Traoré liet Kopenhagen echter in leven door een op een met de keeper de bal naast te mikken. De derde wilde maar niet vallen, maar onder leiding van het uitstekende centrale duo kwam Ajax niet in de problemen. Het enige kansje van de toekomstig Deens kampioen was voor Cornelius, die de bal in het zijnet schoot.

Zo staat Ajax eindelijk weer eens aan de goede kant van de streep na een verliespartij in een uitduel. Respectievelijk twee en vier jaar geleden bleek een verloren uitduel wel funest. Dnjepr Dnjepropetrovsk en Steau Boekarest waren toen te sterk. Dit jaar is de ArenA een onneembare vesting in de Europa League, want de ploeg wist Standard Luik, Panathinaikos, Celta de Vigo en Legia Warschau al vrij eenvoudig te verslaan. Daar is nu dus FC Kopenhagen op indrukwekkende wijze bijgekomen. Het betekent dat Ajax zich voor het eerst sinds 2002/03 mag opmaken voor een kwartfinale in een Europees toernooi.