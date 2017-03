Wie kan Ajax de volgende ronde loten?

Ajax was vandaag heer en meester tegen FC Kopenhagen. Door doelpunten van Bertrand Traoré en Kasper Dolberg werd de kwartfinale bereikt. Wie kunnen de Amsterdammers in de volgende ronde loten?

Besiktas-Olmpiakos (4-1)

Door een uitmuntende prestatie van Ryan Babel met twee doelpunten bleek de vroege rode kaart van Vincent Aboubakar niet van invloed. Het leidde tot hilarische taferelen in Turkije, want de DJ van Besiktas vierde het laatste doelpunt door de Sirtaki in te zetten. Het maakte de vernedering voor Olympiakos compleet.

FC Krasnodar-Celta de Vigo (0-2)

Celta de Vigo is een van de grote kanshebbers op het winnen van de Europa League volgens de bookmakers. De Spanjaarden zetten die status kracht bij door FC Krasnodar met 0-2 te verslaan. Ajax hoeft echter niet bang te zijn voor de club uit Vigo. In de poulefase werd Celta in de ArenA vrij gemakkelijk verslagen.

Racing Genk-AA Gent (1-1)

Het Belgische onderonsje lag na de eerste wedstrijd al vast, want Racing Genk had het uitduel met 2-5 gewonnen. De club van Albert Stuivenberg en Jean-Paul Boëtius, die vandaag negentig minuten speelde, kwam vandaag ook voor, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een gelijkspel.

Anderlecht-APOEL Nicosia (1-0)

België heeft een tweede team bij de laatste acht, want ook Anderlecht bereikte de kwartfinale. Bram Nuytinck mag zich dus misschien gaan opmaken voor een wedstrijd in zijn thuisland.

Borussia Mönchengladbach-Schalke 04 (2-2)

Het behoort nog steeds tot de mogelijkheden: Klaas-Jan Huntelaar die met Schalke 04 tegen Ajax speelt in de kwartfinale van de Europa League. Of hij dan ook op het veld verschijnt is maar de vraag, want vandaag tegen Monchengladbach kwam hij niet in actie. De club uit Gladbach leek zich makkelijk naar de volgende ronde te voetballen, maar door doelpunten van Leon Goretzka en Nabil Bentaleb bleef Borussia in rouw achter.

Manchester United-FC Rostov (1-0)

Nog een voordeel voor Ajax: angstgegner FC Rostov is uitgeschakeld door Manchester United. In de voorronde van de Champions League waren de Russen veel te sterk voor de Amsterdammers. In Rostov eindigde de return in een 4-1 nederlaag. Manchester United is ook niet makkelijk, maar Feyenoord liet eerder dit seizoen zien dat The Red Devils te pakken zijn.

AS Roma-Olympique Lyon (2-1)

Na het huzarenstukje van Lyon vorige week in de tweede helft was dit een duel om naar uit te kijken. Al vroeg kwamen de Fransen op voorsprong, maar nog geen minuut later tikte Kevin Strootman de gelijkmaker binnen. Uiteindelijk hield Lyon stand en kwam Roma een doelpunt te kort. De wondergoal van Alexandre Lacazette in Lyon blijkt nog belangrijker dan gedacht.