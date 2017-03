Frustratie bij ijskonijn Dolberg is een heerlijkheid

In de wereld waarin alles sneller moet, de transferbedragen almaar stijgen en de mogelijkheden onbeperkt lijken, is het soms ook goed om te relativeren. Te kijken naar de kleine dingen die de sport juist zo mooi of bekrompen maakt.

“ 'Kasper het ijskonijntje' had zomaar een prachtig sprookje kunnen zijn, geschreven door Hans Christian Andersen.”

Het is donderdagavond. Europa League. De 88e minuut van Ajax tegen FC Kopenhagen. De bal komt van links voor. Kasper Dolberg tikt de bal met de binnenkant van zijn voet in de sprong tegen keeper Robin Olsen. Mis. De bal stuitert naast het doel. Dolberg loopt achter de bal aan. Dan gebeurt het: uit frustratie wil hij de bal wegtrappen. Twee seconden, hooguit, toont hij frustratie van zijn gemiste kans. Dan bedenkt hij zich en loopt koeltjes terug. Te laat. Heel even was ijskonijn Dolberg een grommende tijger. Een grommende tijger die baalt dat zijn prooi nog nét ontsnapte.

Dat ene moment van frustratie was voor mij genoeg. Genoeg om te zien dat de emotieloze Dolberg wel degelijk emoties heeft. Welgeteld twee seconden op negentig minuten. Maar de emotie was er. Het deed mij nog meer genieten, want wat was Dolberg goed donderdag. Elke moeilijke aanname tussen een paar verdedigers in. De combinaties. Het reageren op voorzetten. Alles deed de Deen sierlijk, elegant. Bijna alles deed de Deen goed.

Het hoogtepunt was voor mij zijn actie vlak voor de pauze. Op instinct ging hij het duel in het zestienmetergebied aan. In die actie zat alles. Snelheid, kracht, techniek en voetbalgogme. Hij voelde meteen dat er uit die hoek niets meer te halen viel, behalve de strafschop. Slim ging hij naar de grond. En alsof het hem allemaal niets deed, met schijt aan de voetbalwet die voorschrijft dat je als versierder nooit zelf achter de bal moet gaan staan, schoot hij de bal in. Koeltjes. Emotieloos. Perfect.

Ook in de tweede helft liet hij alleen zijn voeten spreken. Hij maalde niet naar de scheidsrechter toen 'ie onterecht werd teruggevlagd uit buitenspel. Hij baalde niet toen zijn prachtige inzet, waaruit zijn heerlijke techniek bleek, na een lage voorzet de paal raakte en nét uit het doel ging. Elke spits had op zijn knieën in het gras naar zijn hoofd gegrepen. Dolberg verroerde nog geen vinger.

Een heerlijkheid voor een spits. Er zijn namelijk maar heel weinig spitsen die net zo onverschillig blijven na het missen van een kans als de Ajacied. Lionel Messi. Zlatan Ibrahmimovic. Zij weten dat de volgende bal wél zit. Die overtuiging heeft Dolberg ook. In elk geval al een beetje. Die rust, die uitstraling. Maar in de 88e minuut bleek gelukkig voor even dat Dolberg pas een negentienjarige spits is. Iemand die alles nog moet meemaken en iemand die stiekem nog even baalt als het nét even niet lukt.

Hoewel hij zich in de 88e minuut op tijd bedacht en de bal niet wegschopte, waren die twee seconden van twijfel genoeg. Genoeg om te weten dat Dolberg nóg beter kan. En wil. En dat Dolberg zelf de overtuiging heeft dat hem dat ook daadwerkelijk lukt. Anders was die frustratie er niet. Gelukkig maar. Hij heeft alles in zich om één van de beste ter wereld te worden.

'Kasper het ijskonijntje' had zomaar een prachtig sprookje kunnen zijn, geschreven door Hans Christian Andersen. Maar als Dolberg zich op deze manier blijft ontwikkelen, voelt dat hij nog beter kan, dan komt hij ongetwijfeld in hele andere Deense geschiedenisboeken.