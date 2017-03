Waarom Cocu moet kiezen voor Van Ginkel

In aanloop naar PSV - Vitesse kampt trainer Phillip Cocu met een dilemma. Laat hij Siem de Jong staan of mag Marco van Ginkel weer de rol van voorste middenvelder op zich nemen. ELF Voetbal helpt Cocu een handje met de lastige keuze!

Van Ginkel viel eind februari geblesseerd uit in de verloren topper tegen Feyenoord (2-1 verlies). De Jong pakte vervolgens zijn kans en scoorde tweemaal tegen Roda JC (4-0). Afgelopen zaterdag, toen PSV op bezoek ging bij Go Ahead Eagles (1-3 winst), zat Van Ginkel weer bij de selectie. Desondanks koos Cocu voor De Jong en met een doelpunt betaalde de huurling van Newcastle United het vertrouwen terug.

Om te kijken wie het beste kan starten tegen Vitesse hebben we met behulp van Squawka de statistieken van De Jong en Van Ginkel naast elkaar gelegd.

Aanvallend

Van Ginkel kwam in de winterstop opnieuw op huurbasis over van Chelsea en begon meteen met scoren. Na zeven competitieduels staat de teller al op vier goals. Daarmee is zijn doelpuntengemiddelde een stuk hoger dan die van De Jong, die vijfmaal scoorde in vijftien optredens. Toch wijzen de statistieken uit dat De Jong minder speelminuten nodig heeft voor een treffer dan zijn directe concurrent. Interessant!

Marco van Ginkel Siem de Jong Aantal wedstrijden: 7 14 Aantal minuten 565 612 Aantal doelpunten: 4 5 Doelpunten per wedstrijd: 0.57 0.36 Doelpunten per 90 min: 0.64 0.74 Aantal schoten per 90 min: 2.71 2.94 Schotprecisie: 82% 71%



Voetballend

Het meest opvallende verschil tussen Van Ginkel en De Jong is het aantal verstuurde sleutelpasses per negentig minuten. Van Ginkel geeft bijna het dubbele aantal sleutelpasses. Tweemaal leidde dit tot een assist. In het geval van De Jong eenmaal.

Verder laten de statistieken zien dat Van Ginkel meer betrokken is in het veldspel van PSV. De middenvelder verstuurt per negentig minuten meer succesvolle passes, maar daartegenover staat dat De Jong iéts accurater is zijn passing.

Marco van Ginkel Siem de Jong Succesvolle passes per 90 min: 42.21 35.74 Passprecisie: 80% 83% Sleutelpasses per 90 min: 1.27 0.74 Assists: 2 1



Verdedigend

Ook de defensieve statistieken wijzen op een grotere betrokkenheid van Van Ginkel in het veldspel. De huurling van Chelsea maakt meer overtredingen, krijgt er meer mee en gaat per negentig minuten ongeveer twee keer zo vaak fysieke duels aan dan De Jong.

Marco van Ginkel Siem de Jong Overtredingen tegen per 90 min: 1.43 0.59 Overtredingen mee per 90 min: 1.12 0.74 Duels per 90 min: 5.10 2.65



Conclusie

De Jong heeft misschien minder speelminuten nodig om te scoren, maar Van Ginkel is belangrijker in het spel van PSV. De Amersfoorter mengt zich voetballend meer en voegt verdedigend meer toe.

Ter verdediging van De Jong: sinds zijn komst bij PSV afgelopen zomer heeft hij veel gesukkeld met blessures, waardoor zijn wedstrijdritme nooit echt optimaal was. Mits fit had de voormalig Ajax-aanvoerder waarschijnlijk betere statistieken kunnen overleggen.