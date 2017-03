Opgebloeide Ziyech: "De rust heeft mij goed gedaan"

“ Als je mee naar voren gaat, móét je ook weer terug. Dat gaat me hier steeds beter af.”

Wie Hakim Ziyech donderdag door de ArenA zag struinen, die kan zich amper voorstellen dat de middenvelder er nog niet zo lang geleden lichamelijk doorheen zat. Dat was de reden dat de Marokkaan in de aanloop naar de uitwedstrijd tegen Kopenhagen om rust had gevraagd. "Ik moest eerlijk tegen mezelf zijn. Ik voelde het overal, in mijn hele lichaam. Ik herstelde minder snel, was gewoon niet honderd procent fit", zei Ziyech tegen ELF Voetbal.



De rust had hem ogenschijnlijk goed gedaan, getuige de manier waarop hij doorjaagde op de keeper. Oké, hij liet een paar ballen van zijn voet springen en leverde een paar slordige passes af, maar over het algemeen kon hij terugkijken op een goede wedstrijd. "De rust heeft me goed gedaan. Het ging op een paar slordige foutjes na lekker. Ik had mezelf wel mogen belonen met een doelpunt, maar de bal wil er al een tijdje niet in."



Slijtageslag

Ziyech doelt op het moment dat hij oog in oog kwam met Robin Olsen, nadat hij de Deense defensie met een listige passeerbeweging had verschalkt. "Ik wilde de bal laag langs de keeper schuiven, maar raakte hem niet goed. Dat mag met mijn traptechniek eigenlijk niet gebeuren. Nee, ik maak me niet druk dat ik het scoren ben verleerd. De bal gaat er vanzelf wel weer een keertje in."



Vlak voor het aanbreken van de blessuretijd was er contact tussen Ziyech en Lasse Schöne. Wat bespraken zij? "Het was een slijtageslag, dat was aan iedereen te merken. Lasse en ik keken elkaar aan, zo van oef, nóg vijf minuten. Toen zeiden we tegen elkaar: kom op, laten we er de laatste vijf minuten nog even alles uitpersen."







Wisselwerking

Ziyech dook op de linkerflank een aantal keer gevaarlijk in het gat dat linkerspits Amin Younes had getrokken. Zijn voorzetten, plus die van Nick Viergever, vonden Kasper Dolberg. De Deense tiener in Amsterdamse dienst was driemaal dicht bij zijn tweede treffer van de avond. De wisselwerking tussen Ziyech, Younes en Dolberg begint zijn vruchten af te werpen. "Ik speel al bijna zeven maanden met Kasper, heb zo langzamerhand wel het idee waar hij de bal wil hebben én welke loopactie hij maakt."



Waar Dolberg de bal het liefst wil hebben? Ziyech: "Zo tussen de keeper en de verdediger in, het liefst hard en door de lucht. Of een harde, strakke lage bal. Als ik die geef, dan weet ik dat hij er negen van de tien keer staat. Die bal kan ik blind geven. Kasper kickt op dat soort ballen."



Opvallend: na zijn acties over de linkerflank scheurde Ziyech gisteravond als een haas weer terug naar het middenveld. "Meeverdedigen hè. Als je mee naar voren gaat, móét je ook weer terug. Dat gaat me hier steeds beter af."



Persoonlijke vete

Zondag wacht Excelsior. "Dat is zeker geen makkelijk potje", waarschuwt Ziyech. "Natuurlijk moet je even genieten van het behalen van de kwartfinale. Maar vanaf vrijdag moet de knop om, moeten we ons voor de volle honderd procent focussen op Excelsior."



Na de wedstrijd in Kralingen volgt een interlandperiode. Ziyech is niet opgeroepen door de Marokkaanse bondscoach Hervé Renard. Ziyech en Renard leven al een tijdje in onmin. "Dit heeft niks meer met voetbal te maken. Dit is persoonlijk. Hij (Hervé Renard, red.) heeft de leiding. Hij beslist en daar heb ik geen invloed op. Het enige wat ik kan doen is om bij Ajax zo goed mogelijk te voetballen."



Wat hij dan gaat doen? "Nou ja, ik ben bij de club. Rustig aan doen. Zorgen dat ik topfit ben voor de komende weken. Er komen een paar belangrijke wedstrijden aan." Maar goed, zo benadrukt Ziyech, zondag eerst maar even winnen bij Excelsior. Op de dag dat hij zijn 24ste verjaardag zal vieren. "Een mooi cadeau? Geef mij maar die drie punten."