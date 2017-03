Een voetbalweekend om stinkend rijk te worden

Maar hoe lekker zou het zijn om in de komende dagen ook nog eens stinkend rijk te worden. Hoe? Wij gingen voor je op zoek en vonden bij 888.com de volgende combi. Komt ALLES uit, dan is de inzet van een tientje ruim EEN KWART MILJOEN EURO waard:



Roda JC - FC Twente

Hij maakte al 12 goals voor FC Twente: Enes Ünal. Vrijdagavond is hij weer succesvol. De odd die hoort bij een goal van Ünes is 2,95.



FC Groningen - Willem II

Vorige week won Willem II thuis met 2-0 van PEC Zwolle en is in de winning mood. Een winst in Groningen levert een odd van 3,95 op.



NEC - FC Utrecht

NEC speelt goed maar scoort ó zó moeilijk, zo bleek eens te meer tegen ADO Den Haag. FC Utrecht is getergd. Twee keer op rij werd niet gewonnen. De odd voor drie punten in Nijmegen is 2,02.



PSV - Vitesse

De topscorer van PSV, Gaston Pereiro, haalde nog niet eens de 'dubbele cijfers'. Dat gaat hij zaterdag eindelijk doen. De odd op het feit dat hij PSV's openingsgoal maakt is 5,8.



sc Heerenveen - Feyenoord

Vorig jaar werd het 2-5 in Friesland. Wordt het opnieuw een doelpuntenfestijn (dat wil zeggen méér dan 4,5 goals in een wedstrijd) dan is de odd 4,8.





Excelsior - Ajax

Hakim Ziyechs passes zijn ó zó belangrijk voor Ajax. Maar zes goals is écht veel te weinig. De odd voor een openingsgoal op Kralingen is 5,4.



Go Ahead Eagles - PEC Zwolle

De Overijsselse derby. Een beladen wedstrijd. Zwolle verloor de laatste keren (3-2 en 4-1). Dit seizoen wonnen de mannen van Ron Jans thuis al met 3-1. De odd voor een tweede zege op zondag is 2,45.



De gezamenlijke quote voor al deze acht wedstrijden is 8.670. Dit weekend heeft echter een speciale actie: MAAL DRIE

Die 8.670 wordt dus een odd van maar liefst 26.010

Kortom, komt alles wat hierboven staat aangegeven uit, dan is de inzet van € 10 liefst € 260.100 waard!!!



Wil jij kans maken op dat bedrag?