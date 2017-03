Matthijs de Ligt mogelijk jongste international in 86 jaar

1. Jan van Breda Kolff (17 jaar en 74 dagen)

Al bijna 106 jaar is Jan van Breda Kolff de jongste Oranje-international aller tijden. Op 2 april 1911 debuteerde rechtsbuiten op het terrein van DFC in Dordrecht tegen België. Hij was op dat moment speler van HVV uit Den Haag. In het met 3-1 gewonnen oefenduel pikte hij bovendien een doelpunt mee, waardoor hij logischerwijs ook de jongste doelpuntenmaker van het Nederlands elftal is.



2. Mauk Weber (17 jaar en 105 dagen)

Twintig jaar na Van Breda Kolff debuteerde Mauk Weber in het Nederlands elftal. In het voorjaar van 1931 mocht hij mee naar Denemarken, waar Oranje het oefenduel met 0-2 zou winnen. Bijzonder was dat Weber, rechtsback van origine, op dat moment nog in het tweede elftal speelde van ADO. Toen Weber 25 jaar was had hij er overigens weer genoeg van en hing hij zijn voetbalschoenen aan de wilgen.



3. Dé Kessler (17 jaar en 222 dagen)

In 1909 maakte Dé Kessler zijn opwachting in het Nederlands elftal. In het Kiel-stadion in Beerschot stond hij linksbuiten tijdens het gewonnen oefenduel met België (1-4). Ook hij pikte een doelpuntje mee bij zijn debuut. Naast voetballer was Kessler ook fervent cricketspeler en ook in die sport haalde hij het Nederlands elftal.



4. Matthijs de Ligt? (17 jaar en 225 dagen)

Dat is de leeftijd van Matthijs de Ligt, volgende week zaterdag. Een debuut tegen Bulgarije komt dus nét te laat voor een plekje in de top-drie. Uiteraard kan De Ligt wel de jongste naoorlogse debutant worden in het Nederlands elftal. Die titel kan hij overnemen van Gerald Vanenburg, die in 1982 debuteerde op de leeftijd van 18 jaar en 40 dagen.



5. Mannes Francken (17 jaar en 344 dagen)

In de beginjaren van het Nederlands elftal was België zeer regelmatig de tegenstander. Ook Mannes Francken debuteerde in 1906 tegen onze Zuiderburen. Een piepjong elftal, Oranje speelde met vier tieners en een 23-jarige aanvoerder, ging met 5-0 ten onder in het Kiel-stadion. Francken kwam uiteindelijk tot zeventien doelpunten in 23 interlands.