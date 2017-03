Hoe presteert Robben tegen Real Madrid?

Juventus - Barcelona zal veel bekijks trekken, maar dé kraker van de aankomende Champions League-speelronde is Bayern München - Real Madrid . Voor Arjen Robben wordt het de derde keer dat hij zijn voormalige Madrileense werkgever treft in de knock out-fase. Hoe verging het de Oranje-international in vorige ontmoetingen?

17 april 2012: Bayern München - Real Madrid 2-1

Na twee seizoenen vertrok Robben in 2009 met pijn in het hart bij Real. Een kleine drie jaar later stond de aanvaller in de halve finale van het kampioenenbal tegenover zijn oude liefde. Robben was ijverig en wilde duidelijk het ongelijk van Real bewijzen. Het heenduel werd nipt met 2-1 gewonnen door een doelpunt van Mario Gómez, die in de negentigste minuut een lage voorzet van Philipp Lahm tegen de touwen gleed.

25 april 2012: Real Madrid - Bayern München 2-1

Een week later stond de return op het programma, in het door Robben zo geliefde Bernabeu. Binnen het kwartier keken de Duitsers tegen een 2-0 achterstand aan. Robben vervloekte zichzelf nadat hij een grote kans omzeep hielp. Even later versierde Gómez een strafschop en deze werd kantje boord verzilverd door Robben: 2-1.

In de verlenging kreeg Bayern kansen, maar een strafschoppenserie kon niet voorkomen worden. Robben nam geen penalty en doelman Manuel Neuer ontpopte zich tot de grote held. Helaas voor Robben kreeg het feestje geen vervolg: in de finale werd verloren van Internazionale (2-0).

23 april 2014: Real Madrid - Bayern München 1-0

Met de Champions League-beker van seizoen 2012/13 op zak trokken Robben en co in 2014 opnieuw naar Madrid. Bayern begon best prima aan het uiduel, maar uit een scherpe counter maakte Karim Benzema het verschil: 1-0. Real slaagde er niet in om de score hoger uit te laten vallen en vergat daarmee het Duitse geloof op een finaleplaats in de kiem te smoren.

29 april 2014: Bayern München - Real Madrid 0-4

Vol vertrouwen namen de Bayern-fans plaats op de tribune van de Allianz Arena. Het werd een avond die men in München zich nog lang zal herinneren. Met de rust stond het al 0-3 voor Real door twee kopgoals van Sergio Ramos en een tegenaanval met Cristiano Ronaldo als eindstation. In de tweede helft nam Robben het voortouw, hopend op een wonder. De 0-4 van Ronaldo vlak voor het laatste eindsignaal maakte de zeperd compleet.

Robben kennende zal hij anno 2017 nog steeds azen op revanche. 11 april vindt het heenduel op Duitse bodem plaats. Op 18 april speelt Der Rekordmeister de return in Madrid.