Europese balans tegen Schalke positief voor Nederlandse clubs

1996/1997:

Schalke 04 - Roda JC 3-0

Roda JC - Schalke 04 2-2

Eerste ronde UEFA Cup



De return op Kaalheide was nog slechts voor de statistieken. Mede dankzij een doelpunt van Youri Mulder had Roda JC de heenwedstrijd in Duitsland al met 3-0 verloren. De enige Roda-speler die positief zal terugkijken op de confrontatie met Schalke, is waarschijnlijk Marco van Hoogdalem. Hij maakte voldoende indruk op de Duitsers en tekende enkele maanden later een contract in Gelsenkirchen.



2004/2005:

Feyenoord - Schalke 04 2-1

Poulefase UEFA Cup







In een kolkende Kuip verzekerde Feyenoord zich van Europese overwintering, door Schalke 04 met 2-1 te verslaan. Na een vroege tegentreffer van Mike Hanke, draaide Salomon Kalou de score nog voor rust om. Niels Oude Kamphuis werd na rust gewisseld bij de Duitsers.



2005/2006:

PSV - Schalke 04 1-0

Schalke 04 - PSV 3-0

Poulefase Champions League







Elf jaar geleden nam PSV het in de poulefase van de Champions League op tegen Schalke 04. Een doelpunt van Jan Vennegoor of Hesselink was voldoende om in eigen huis de drie punten te pakken. In Gelsenkirchen zorgde Levan Kobiashvili er met een hattrick voor dat PSV tegen een forse nederlaag opliep. Uiteindelijk eindige PSV als tweede en bereikte het de knock-outfase van de Champions League, Schalke moest als nummer drie genoegen nemen met UEFA Cup-voetbal.



2008/2009:

FC Twente - Schalke 04 2-1

Poulefase UEFA Cup







FC Twente slaagde er negen jaar geleden in om een poule met Manchester City, PSG, Racing Santander en Schalke 04 te overleven. In de wedstrijd tegen de bevriende Duitsers stelden de Tukkers overwintering veilig. Treffers van Rob Wielaert en Kenneth Perez brachten de Grolsch Veste in extase.



2011/2012:

FC Twente - Schalke 04 1-0

Schalke 04 - FC Twente 4-1

1/8e finale Europa League







Dat Steve McLaren de Europa League niet serieus nam, werd pijnlijk duidelijk in het voorjaar van 2012. Na een overwinning in de thuiswedstrijd, hield de oefenmeester in Duitsland een aantal grote namen op de bank. Onder andere Leroy Fer en Ola John kregen rust, terwijl Thilo Leugers wel aan de aftrap mocht verschijnen. Het gevolg was Europese uitschakeling, mede dankzij drie treffers van Klaas-Jan Huntelaar.